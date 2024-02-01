簡屋再申款 工務小組拒財委談細節 何永賢資料未齊允後補 田北辰：係咪應做足監察政府責任？

實政圓桌田北辰關注選址偏遠、涉4200伙的小欖樂安排項目，詢問當局將於繁忙時間增加多少巴士班次往返距離當地2.5公里的屯門公路轉車站，以及如何疏導當區交通。他又指機場三跑啟用後，有小欖一帶居民反映飽受飛機噪音，擔心「飛機噪音預測25（NEF25，反映噪音達特定水平）等量線」覆蓋範圍與樂安排項目十分接近。

總撥款98億元

小欖項目未提巴士班次

何永賢回應稱小欖樂安排項目不設泊車位，會設巴士站服務入住居民，但她未有提供具體班次、路線等資料；又稱建築署已得悉飛機噪音範圍擴闊後的界線，故在項目已預留海濱空間，窗戶玻璃厚度達6毫米能起隔音作用，不會採用雙重隔音玻璃。

田北辰不滿局方未有在昨日會議提供具體資料，要求於下次財委會補上，何說於會後向田提供資料。委員會最後在不記名點票下，否決於下次財委會進一步討論項目，有關撥款將於本月或之後直接提交財委會表決。

吳秋北質疑造價超官方所指

何永賢：差額用作基建

另有議員質疑造價。若以第二批簡約公屋總造價計算，局方最新估計高層單位平均造價約59萬元，而將空置校舍改裝的單位平均造價約50萬元。工聯會吳秋北表示，若以總預算98.37億元直接除以各項目共1.3萬個單位，每個單位造價平均約76萬元，即其實是高於政府所說的價格。

何永賢回應稱，當中17萬元的差異是用作興建基礎設施，如巴士站、污水泵房、地基樁柱等，於長遠發展項目亦可重用。她又說，部分用地的使用期多於5年，當局會視乎情况延長項目。

選委界周文港關注簡約公屋以小單位為主。何永賢表示，參考過渡屋經驗，特意將4至5人的大單位增至佔比一成，1至2人單位比例佔七成、3至4人單位佔兩成，相信可滿足需求。