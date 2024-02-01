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港聞

港聞二

數人可樂淋街友 航海學校認學生涉事

【明報專訊】網上日前流傳一條影片，顯示數名青少年於跑馬地馬場附近行人隧道，向躺在地上的露宿者潑可樂及樽裝水，其後乘升降機離去。香港航海學校校長陳道沛向本報確認，涉事青年之一為該校中四男生，陳指行為「一定唔啱」，校方會認真處理事件，男生事後感到有壓力，希望外界給予學生空間，校方會提供輔導和教育。

影片中有約3男1女於隧道奔跑，其中至少兩人手持罐裝可樂及樽裝水，潑向躺在地上的露宿者。有露宿者受嚇驚呼，其中一人說「走呀兄弟」，其後數人不斷大笑，跑向隧道盡頭的升降機離去，有人說「仲有個罐未扔」。片段引發大批網民批評，有人留言「瞓街已經夠慘，天寒地凍仲淋人水」。上載影片的網民聲稱其中一名涉事少年就讀位於赤柱的香港航海學校。

校方稱認真處理 冀予學生空間

香港航海學校校長陳道沛接受本報查詢時證實，其中一名涉事青年為該校中四男生，但不清楚片中其他青年身分。他稱昨早知悉事件，已與家長了解情况，該男生本周一起請病假，尚未復課。

陳道沛說有關行為「一定唔啱」，校方會認真處理事件。被問到會否處分涉事學生，陳說需先深入了解事件起因，又提到該男生事後感到有壓力，校方會提供輔導和教育，希望外界給學生空間。

事後網上流傳疑似涉事青年於社交平台發布的道歉信息，當中稱事前曾與露宿者爭執，因而以「錯誤嘅方式去報仇」，又稱已向學校解釋事件，承諾不會再犯，希望大眾給予機會。

社協盼政府帶頭善待街友

社協幹事吳衛東批評有關行為是向弱勢「開刀」，於寒冷天氣向露宿者淋水造成很大傷害，認為事件反映露宿者在社會常被負面標籤，本港不時有露宿者被欺負，期望政府帶頭善待街友。

相關字詞﹕香港航海學校 吳衛東 露宿者

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