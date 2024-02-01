吊臂車事故再生 運署：年內提修例要求裝警示

貨車吊臂疑未收妥 撞毁粉嶺圍牌坊

運輸署回覆查詢時表示，正與律政司跟進有關草擬修訂法例工作，預計今年向立法會提交，所有法例要求的可延伸架空結構車輛（包括吊臂車、自卸車、流動吊臂和升降台車等）完成修例後兩年半內將裝有警示系統。渠務署回應稱，正與承建商安排盡快修葺牌坊損毁部分，並檢討相關工序，避免同類事故發生。

昨早9時許，貨車駛離村口時撞向牌坊底部，牌坊前後及底部約半米乘半米的雲石飾面被撞毁，碎片散落地上。58歲雷姓司機報稱腰痛，送往北區醫院治理。警方封鎖現場調查。

粉嶺圍原居民村長彭振聲到場觀察，稱村口牌坊4年前由政府出資興建，高度經運輸署批准，正常雙層巴士可通過，而涉事夾斗貨車在村內負責污水渠工程近兩年，懷疑司機疏忽，未收好吊臂就駛經上址，將會向判頭追究或經保險索償。他稱，牌坊以麻石、雲石及石屎等材料建造，預計要原塊雲石飾面更換，需50萬至60萬元維修。他又說，圍村有近800年歷史，約5000人居住，村民較傳統守舊，適逢龍年將至，怕龍雕刻受損影響風水，惟因內地廠房將要「收爐」，相信來不及農曆新年前完成修葺。

暫只管新吊臂車 業界盼當局資助

專業吊運聯會會長吳國榮稱，涉及未收妥吊臂的意外接二連三發生，從安全角度考慮，有需要加裝警示系統。他說裝設系統約萬多元，目前也有司機自願裝設，但始終「針未拮到肉」，盼運輸署加強宣傳甚至提供資助。

運輸署2021年起研究要求吊臂車等安裝過高警示系統，如車身高度高逾4.6米，就會響鳴及亮起警報燈，建議獲業界支持，其中新登記車輛已在2022年4月實施。署方原擬2023年起擴展要求至現有車輛，但考慮到業界準備需時及確保有序過渡，未來擬分兩階段實施，首階段針對現有吊臂車，次階段會要求裝配其他種類可延伸架空結構的車輛安裝警示系統，車輛裝有系統才可通過車輛檢驗及續領車牌。