專家：虹膜較指紋細緻 過關常用

賴灼東形容，虹膜作為生物特徵，細緻程度較指紋等高，由於相關資料價值很高，憂慮大規模蒐集會造成風險，若虹膜特徵被用於製作隱形眼鏡，或有冒認身分風險。英國國家網絡安全中心（NCSC）網頁資料提到，虹膜識別的錯誤率低，通常應用於大規模人口的身分識別，惟若有人使用有飾紋的隱形眼鏡，會影響識別效果。

翻查資料，全球多地的政府機關亦有運用虹膜識別技術作身分辨識，其中美國紐約警察局2021年4月公布的一份關於虹膜識別的政策文件提到，會為被捕人拍攝虹膜影像以記錄身分，同時列明除了指定人員，其他人不得存取所得影像。文件又提到，人類虹膜較指紋多逾100個資料參照點，辨識較準確。

阿聯酋迪拜機場的出入境系統近年起亦採用虹膜識別技術，識別一人身分需時僅5至6秒，引起私隱風險疑慮。阿聯酋官員曾稱，迪拜移民辦公室會全力保護乘客個人資料，第三者不可存取。