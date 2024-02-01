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專家：虹膜較指紋細緻 過關常用

【明報專訊】私隱專員公署昨日的執法行動，涉及有人收集虹膜影像。虹膜與指紋、人臉等一樣可用作身分識別及認證。資訊安全研究員賴灼東接受本報訪問時表示，虹膜是獨一無二的生物特徵，相關技術多由政府機構採用，例如用於確認出入境人士身分等，如被不法分子蒐集，相關生物特徵有被販賣風險，或會被用於冒認身分。

賴灼東形容，虹膜作為生物特徵，細緻程度較指紋等高，由於相關資料價值很高，憂慮大規模蒐集會造成風險，若虹膜特徵被用於製作隱形眼鏡，或有冒認身分風險。英國國家網絡安全中心（NCSC）網頁資料提到，虹膜識別的錯誤率低，通常應用於大規模人口的身分識別，惟若有人使用有飾紋的隱形眼鏡，會影響識別效果。

翻查資料，全球多地的政府機關亦有運用虹膜識別技術作身分辨識，其中美國紐約警察局2021年4月公布的一份關於虹膜識別的政策文件提到，會為被捕人拍攝虹膜影像以記錄身分，同時列明除了指定人員，其他人不得存取所得影像。文件又提到，人類虹膜較指紋多逾100個資料參照點，辨識較準確。

阿聯酋迪拜機場的出入境系統近年起亦採用虹膜識別技術，識別一人身分需時僅5至6秒，引起私隱風險疑慮。阿聯酋官員曾稱，迪拜移民辦公室會全力保護乘客個人資料，第三者不可存取。

相關字詞﹕虹膜辨識

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