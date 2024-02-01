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世界幣蒐虹膜信息 私隱署搜6處所 以掃描器驗證註冊 署方查用途負責人用戶數

【明報專訊】個人資料私隱專員公署昨根據法庭手令，到加密貨幣項目「世界幣」（Worldcoin）轄下6間處所調查，就世界幣蒐集市民虹膜信息一事，要求營運者交出相關文件和資料。高級個人資料主任盧廸凡稱，公署未收到相關投訴，惟世界幣的在港運作涉嚴重個人資料私隱風險，相信有關機構蒐集和處理敏感個人資料的情况可能違反私隱條例，至於本港參與項目的人數、負責人身分、虹膜信息用途等，暫無資料，但強調是調查方向之一。

盧廸凡表示，世界幣項目聲稱運用區塊鏈技術構建全球適用的個人身分識別系統「WorldlD」，以及全球通用加密貨幣Worldcoin，其中WorldID用作分辨人類及人工智能身分，參與項目者需讓世界幣透過虹膜掃描器（The Orb）蒐集虹膜信息，藉此獲取註冊身分、即WorldID，並可免費獲得Worldcoin。

盧廸凡稱，虹膜信息屬生物辨識資料，獨一無二且不能改變，可被視為敏感個人資料，一旦外泄會有嚴重後果，呼籲市民對世界幣項目提高警惕，小心保護敏感個人資料。

《私隱條例》保障資料第1原則列明，機構蒐集個人資料必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的，收集時或收集前須告知當事人資料將用於什麼目的、資料可能會轉移予什麼類別人士等。

聲稱300萬用戶 影像「轉碼」即刪

根據網上資料，世界幣由OpenAI創辦人Sam Altman創立，世界幣網頁顯示目前有逾300萬人已註冊WorldID，又聲稱所蒐集的虹膜影像會在虹膜碼產生後立即刪除。

官網昨晚疑刪兩處所地址

世界幣在港有6間處所，分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港丶中環和銅鑼灣。本報昨午翻查世界幣網頁，顯示灣仔、中環、數碼港和油麻地處所均設虹膜掃描器，市民可預約掃描，其中灣仔和中環處所有負責營運的機構資料，油麻地和數碼港則只有地址。記者昨晚11時發現，灣仔及中環處所的資料疑已被刪除。

經營油麻地處所公司 查冊未見資料

本報記者昨日到訪位於油麻地的處所，未見有虹膜掃描器。根據網上資料，名為「Measurable Data Token $MDT」的社交平台X帳號，曾於去年12月提到經營該油麻地處所的「虹膜掃描器」；根據該機構網站，公司名為「Measurable Foundation Limited」，是一間新加坡註冊公司，在本港公司註冊處未見相關資料。

記者昨亦到訪位於灣仔名為「IKA Block」的處所，該店仍有運作，店內約有5人，其中一人應門後僅回應「我們真的什麼都不知道」；根據「IKA Block」網頁介紹，該公司是區塊鏈開發公司，幫助科技初創公司和企業構建創新解決方案。

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