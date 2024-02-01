德商會倡具體列例 「含糊或損營商」

【明報專訊】《基本法》23條本地立法諮詢約一個月，當中建議訂立非法披露國家秘密罪、間諜罪等，同類控罪曾在內地引起外資關注。香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）接受本報訪問稱，若最終法案可釐清資訊流通等的影響，無論是透過列舉清單或負面例子，「盡可能具體，是有益做法」；反之法例字眼愈含糊或泛泛而談，則可能影響營商情緒，對香港不理想。他又說，執行23條的頻率也影響海外對港觀感，「如果每兩星期有新案件，可能會有很多關注；5年才有一宗案件，可能關注不太大」。
倘每兩周有新案 或惹關注
歐洲商會則說，明白香港有完成立法的義務，會密切研究諮詢文件，尤其留意對保障基本人權、法治、司法獨立、資訊流通等潛在影響，形容為香港吸引營商的核心價值。協會稱，商會期待諮詢期內進一步與政府討論。
赫佑漢表示，要進一步研究諮詢文件及國家機密的定義，但認為守法的德國公司似乎不受23條立法影響，國安法下也未見到德國公司撤走或減少運作。不過他認為，若最終23條法案可盡量具體，釐清對商業信息流通影響，或令商界覺得安全；而若法例字眼愈含糊，雖未必直接影響商界，但不排除「有人覺得不自在、不想測試，可能選擇減少香港運作」。
他提醒，就算商會認為「兩制」運作良好，外國也可能看成「香港又添一部國安法律」，或「更靠攏內地的國安制度」，建議多強調一國兩制的兩制元素。
另外，中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，完成23條立法是香港特區維護憲制責任，也是應對內外環境深刻變化、確保一國兩制行穩致遠的迫切要求，中方對此完全支持。
英外交部：新例應保港人權利
繼歐盟關注23條立法後，《美國之音》報道，英國保安國務大臣董勤達在倫敦一個移英港人活動上，批評23條立法摧毁自由、機會、公正法律等香港繁榮的因素，認為外資信心進一步下降。英國外交、聯邦及發展事務部回應稱，在國安「幌子」下香港自由已大幅削弱，認為新法例應符合國際標準和保障港人權利。