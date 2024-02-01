新華：港各界撐23條 「必須立、應盡快立」

新華社昨晚發出一篇〈為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法〉文章，大部分篇幅綜述香港不同界別表態支持立法的意見。港澳辦、中聯辦也有轉載。

文章稱香港各界「明大義」、「知憂患」，在維護國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上絕不含糊，認同至今未立法，已「欠賬太久」了。文章又稱有報紙社評鮮明提出，「法不可不立，國不可不安」，社會認識到當前外部敵對勢力無所不用其極對中國全方位遏制打壓，故香港必須在維護國家安全上堵塞漏洞、補上短板，築牢維護國家安全的屏障，才能不讓外部敵對勢力「亂港遏華」。

稱各界「盼發展」 安全是前提

文章又說，香港各界「盼發展」，而安全是發展的前提，是《港區國安法》制定實施才使香港結束動盪不安局面，營商環境改善，謂很多人指出，盡快完成23條立法排除國家安全領域不確定性，才更好吸引工商企業和投資者來港興業，「早一日得一日」「早一日穩一日」「早一日興一日」。

（23條立法）