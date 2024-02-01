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23條延羈留 梁定邦黎棟國倡效英交法庭把關 鄧炳強：設制衡重要 聽意見定行政措施抑法院手令

【明報專訊】政府於《基本法》23條立法諮詢提出，研究延長涉國安罪行被捕人羈留最多48小時的時限，但無提及具體方案。監警會前主席梁定邦及保安局前局長黎棟國均認為，延長羈留可參考英國做法，由法庭把關，梁說法律界會希望羈押以助調查的同時，有一定保障及考慮人身自由把關安排。保安局長鄧炳強昨回應說，設立制衡非常重要，至於是透過行政措施或法庭手令，會聽社會意見，再進一步研究。

就被捕人羈留和保釋安排，諮詢文件引述英國去年訂立的《2023年國家安全法》，稱警方可向司法機構申請延長羈留時限。翻查該法，提及控方向法庭申請拘留手令，期限最多7日，並可進一步申請至14日，其間當事人有權反對延長羈留，且定明控方須盡速盡職調查（見下表）。而2003年本地立法建議時，則未觸及延長羈押時間，而是建議賦權警方無法庭手令下緊急入屋等權力。

黎：縱交行政評核 疑犯有權申保護令

政府在諮詢文件稱，國安罪行複雜且或隱密，需更長時間調查。本身是資深大律師的梁定邦說，若延長羈留時間，需類似英國由法庭把關，由中立的司法機關判斷是否有實際需要，也有助減少對警方投訴。他認為，現時有國安案件或需調查超過48小時，若警方批出保釋可能不理想，但他認為有關案件只屬少數。

現為新民黨立法會議員的黎棟國則認為，社會關心延長羈留期的理據，「需要延長的期限愈長，程序的保障就需要多些」。他說本港可參考英國做法，由警方按需要向法庭申請延長羈留期，被捕人可在庭上申辯。他說，即使由行政部門而非法庭評核，被捕人亦有權申請「人身保護令」，執法機關有責任向法庭證明延長羈留屬合法。

葉太關注准上訴或「令程序更耐」

另一保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀則說，需先研究延長羈留多久，但認為「如果有上訴程序，會否令程序更耐？大家去上訴，如果拖延至審不到，都要有平衡」。

陳振英不憂警濫權 稱交證據提控迫切

身兼監警會副主席的立法會議員陳振英不擔心警察濫用權力、透過延長羈留加長處理案件程序，認為調查程序耗時過久，或會降低檢控入罪機率，警方有迫切性將證據交予律政司決定是否提控。他又強調，監警會不負責處理法律範疇爭議，倘警員履行職責不當，市民仍可投訴。

未列刑期 張國鈞：交立會時有

前日公布的23條本地立法諮詢文件中，未有列出各控罪刑期，有別2002年23條立法諮詢文件。律政司副司長張國鈞昨回應說，諮詢期後將草案提交立法會，屆時會有條文草案，相信市民有足夠時間和機會表達意見，毋須擔心和過慮。

明報記者

（23條立法）

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