高才通5.1萬批出 九成內地 孫玉菡：他區亦有千計申請

獲批者受養人各3.5萬已來港

勞福局回覆議員質詢，「高才通」計劃截至去年底批出50,612宗申請，當中35,584人已來港，佔約70.3%；同期相關受養人申請已批出51,171宗，當中35,931人已來港，佔約70.2%（見表）。建測規園界議員謝偉銓關注，大部分申請人來自內地，局方將如何令高才通更多元。孫玉菡稱，除了申請人的國籍外，他們在何處接受高等教育同樣重要，謂現有約六成高才通獲批申請者於海外畢業，「主要是歐美的知名大學」，其餘四成畢業於內地頂尖大學。

現時高才通計劃申請條件之一，為獲授全球「百強大學」頒授學士學位，而有關申請人須在港受聘或創業，才能在兩年屆滿後續簽。孫說暫無意放寬至接納相關大學的學士後課程，指優秀大學的本科生收生要求很嚴格，「含金量很高」，惟「研究院就兩極化，有部分很優秀的碩士、博士後，但亦有很多因林林總總的原因進去讀學士後課程」；強調當局經「深思熟慮」才決定只接納相關大學的學士學位畢業生，「既然放寬給『百強大學』，便要確保來的學生含金量高」。

不考慮批准投資方式留港

孫稱高才通的原意是填補香港短缺的人才，現階段不會考慮批准申請者以投資方式留港，重申申請人倘欲續簽，須有一份在香港的工作，或在港創業、有實質業務，「不要想着透過其他形式，如以假的方法證明自己有工作或開公司」。他又指本港失業率約2.9%，意味勞動市場尚有很多空缺，當局會限制不足3年工作經驗者的每年獲批宗數少於1萬宗，保障本地畢業生有足夠工作機會。