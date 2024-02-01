活在灣區：長者備好優惠卡 方便龍年北上

明報記者 劉敬華

本港長者暢遊大灣區內地城市，最容易享用到內地城市惠及一眾長者的乘車優惠，要留意部分城市或交通工具需要長者持有指定證件方可獲得優惠。其中以深圳地鐵的門檻最低，目前本港年滿60歲或以上長者於深圳乘坐地鐵，只需於入閘及出閘時到各地鐵站的免費專用通道，向職員出示回鄉證，職員查核證件資料無誤後，便可免費乘搭。至於到深圳乘坐公交車，即巴士，本港年滿60歲或以上長者若要享免費搭車優惠，需要持有深圳頤年卡或港澳居民居住證，上車時需透過公交車上的讀卡機讀取頤年卡或港澳居民居住證，方可獲長者免費乘坐優惠。

深圳頤年卡 非戶籍長者也可申請

深圳頤年卡，即「智慧養老頤年卡」，根據深圳市民政局網站資訊，智慧養老頤年卡是一張政府養老服務電子身分憑證卡，集身分識別、敬老優待、政策津貼發放、銀行儲蓄卡、公共交通出行服務等多功能於一體的金融IC卡，凡在深圳市居住，且年滿60周歲的老年人（包含戶籍、非戶籍和港澳台老年人），均可申請辦理。目前深圳市內各平安銀行營業網點均可提供頤年卡辦理服務，申請人需持有內地手提電話號碼，並持有有效身分證明文件，如有效的回鄉證或港澳居民居住證，要留意銀行或會要求申請人提供深圳住址證明，有意申請的長者可趁北上深圳短遊時，到個別辦理網點了解申請所需文件。

珠海公交老人卡 年滿60歲可申辦

持有頤年卡的長者除了可免費乘坐深圳市內公交車外，免費乘坐深圳地鐵時不再需要於站內尋找免費專用通道，以頤年卡於站內各閘口均可直接刷卡入閘，更可憑頤年卡免費進入深圳全市各文化場所，以免費或優惠價使用全市公共體育場館，免費進入全市各公園和深圳市政府投資建設的各項旅遊景區等。

長者倘若計劃於龍年擴大北上消費範圍，跳出深圳，不妨考慮珠海。可經港珠澳大橋直達的珠海，當地的「珠海公交老人卡」讓持卡長者在當地免費乘坐公交車，本港長者也可申請此卡，且申請門檻不高，本港長者只需年滿60歲，並持有有效回鄉證便可申辦，除可親身到珠海當地的指定自助辦理機處辦理，更可於本港透過工聯會的指定辦理點辦理，30個工作日後就可在申請辦理點領取「珠海公交長者卡」，但需為工聯會屬會長者會員、工人俱樂部部員或康齡服務社會員，若非工聯會會員，本港長者也可透過「珠海TONG」微信公眾號線上申辦。

乘坐高鐵可快速直達的廣州市，也提供多方面的長者優惠，年滿60歲以上的本港長者，以港澳居民居住證便可申請「廣州市老年人優待卡」。持卡人可享多項長者優惠，其中包括乘車優惠，60歲至64歲持卡人乘坐市內線路公共汽車、公共電車、過江渡輪、水上巴士及城市軌道交通，可獲半價優惠，65歲或以上持卡人可免費乘搭市內線路公共汽車、公共電車、過江渡輪、水上巴士及城市軌道交通。

本港長者可於廣州的居住證登記所在地的街（鎮）政務服務中心，或在「穗好辦」手機程式、「粵省事」小程序、「穗康生活」小程序等電子政務服務系統申請辦理「廣州市老年人優待卡」。

至於港人如何申請居住證，按照《港澳台居民居住證申領發放辦法》規定，港人於內地居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀三項條件之一，便可持有效的回鄉證，到居住地公安機關申請辦理港澳台居民居住證，居住證有效期為5年，有效期滿可換領新證。

[活在灣區]