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港聞

港聞二

吸煙委倡加煙稅75% 每包售115元

【明報專訊】政府目標將本港吸煙率由2021年的9.5%減至明年的7.8%，社會關注下月底發表的《財政預算案》會否加煙草稅。香港吸煙與健康委員會昨推算，本港去年初加煙稅後，吸煙率已降至9.2%，建議今年再加至少75%煙稅，料吸煙率將降至8.8%，另建議每年在通脹上額外加10%煙稅。委員會主席湯修齊稱，若今年內一併擴大禁煙區等，有信心明年可達標。

政府去年控煙策略諮詢提出14項建議措施，包括增加煙稅至佔零售價75%，以達至世界衛生組織建議水平，以及禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙行為等，諮詢結果尚未出爐。

調查：煙民稱售140元助戒煙

吸煙與健康委員會於去年2至6月，委託港大電話訪問5600名年滿15歲港人，其中2800人被問有關煙草稅，包括1300名煙民、750名戒煙者和750名從不吸煙者，結果顯示，支持今年加煙稅及「年年加」者均超過六成；煙民受訪者認為每包煙平均增至140.1元，可促使其戒煙或減少一半吸煙量。

委員會建議今年預算案增加至少75%煙稅，令每包煙平均零售價增至115.5元，煙稅佔比由目前約64%增至75.76%（見表），並且每年加煙稅；另建議今年內在完稅煙及包裝增加標籤、擴大禁煙區、禁售調味煙及使用全煙害警示包裝。

至於控煙諮詢其他建議，湯修齊說一律支持，惟須按優次推行，加煙稅成本低且可短期內實施，其他則需時和分批修例，否則會引起社會強烈反對。

料年增40億稅收 吸煙率降至8.8%

不過按政府數據計算，若煙稅加約67%至每包煙約84元，已佔零售價75%。南非開普敦大學經濟學院榮譽研究員羅夏麗（Hana Ross）解釋，加煙稅75%是按市場佔比最高的萬寶路售價計算，並考慮到煙草商利潤及通脹增幅等。她稱按捲煙需求價格彈性值（price elasticity）推算，加煙稅75%可將吸煙率減至8.8%，即減少約2.8萬名煙民及58億元社會成本，並粗略估算每年可增加40億元稅收。

批「助長私煙」偽命題 稱凍稅8年加11元

對於煙草商質疑加煙稅助長私煙，湯修齊反駁，本港於2015至2022年凍結煙稅，煙草商期內加價11元，等同加稅28%，「但無人行出來說是助長走私煙」，批評煙草商說法是偽命題。羅夏麗稱，計及通脹變化，該8年實際煙稅呈跌勢，實際零售價卻不見下跌，顯示凍結煙稅反助煙商賺取差價。

相關字詞﹕財政預算案 預算案

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