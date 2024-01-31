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港聞

港聞二

建構文化增加收入 屋邨研再起大商場

【明報專訊】房委會自2009年少有在屋邨建大型商場，較多在地面設街舖。房屋署長羅淑佩昨透露，就未來涉及數千單位或人口過萬的屋邨項目，希望建設「似樣啲嘅商場」，除可增加財政收入，更能有效聚集居民和舉辦活動，對營造社區、建構文化等有幫助。今年房委會將檢討公屋租金，而對上兩次加租時都有推出寬減措施，羅淑佩指出，需視乎情况考慮是否再提供優惠或補助，包括租金加幅、市民負擔能力和房委會財政狀况。

羅淑佩表示，就未來的屋邨發展項目，已向有關設計團隊表達希望捨棄散舖並改建商場的想法，並舉例指和田邨的商場「麻雀雖小，五臟俱全」，方便居民在集中的地方解決日常所需，而且人流多才可帶旺生意，商舖太分散不值錢。她強調，就較大型的屋邨發展項目，面積如油塘「大本型」的商場亦未嘗不可，目的並非與商界爭利，而是為了有場地舉辦歌唱比賽等各種活動，對響應夜繽紛和建構氣氛文化都有作用。

檢討公屋租金 羅淑佩料大部分租戶可負擔

今年適逢房委會兩年一度檢討公屋租金，羅淑佩指出，公屋租金相對私樓屬很合理，房委會更有部分公屋租金低於2200元，相信即使按實際情况調整，大部分公屋租戶仍有能力負擔，社會上亦有各種安全網幫助難以負擔的人。法例規定在現行的公屋租金檢討下，租金上調時設有10%「封頂」，下調幅度則不設限。

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