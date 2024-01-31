無開氧氣病人死亡 明愛報告無提處分

指角色不清培訓不足

該院去年交代事故時，被多次追問始透露，事主由一名眼科醫生及兩名資深護師陪同運送，無回應誰負責接駁氧氣等，當時亦沒有人須要為此事故休假或者停職。

明愛醫院昨在報告中表示，當日全程運送需時約1.5分鐘，事故成因包括準備設備及氧氣樽的醫護角色和責任不清，有醫護出發前才加入運送，導致臨牀交接不足，而涉事病房不常運送危殆病人，相關在職重溫培訓不足夠，惟無提及有沒有醫護須就事件負責。

報告亦稱，涉事型號氧氣樽即使氣閥關閉，開啓流量調節閥時，殘留氧氣可能會產生氣流聲音誤導醫護。

建議寫檢查清單 無回應誰簽署

根源分析委員會提出5項改善建議，包括加強在職重溫培訓、明確劃分醫護角色、運送危殆病人時填寫表格和檢查清單等。該院表示將落實執行建議，亦已向相關家屬解釋報告內容，並再致歉。

不過，該院事發時已有運送危殆病人檢查清單，列明用氧氣樽須確保氣閥開啟，並由負責醫護簽署確認。本報昨向醫管局查詢有無醫護須受處分、事發時有否填寫檢查清單及由誰簽署等，局方回覆無補充。