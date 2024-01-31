員工大會錄音 張：蘋果非犯罪組織

披露黎獄中函囑員工「小心」

是否提醒免犯法 張：唔敢演繹

辯方詢問張2021年5月是否有《蘋果》員工因見黎被捕而擔心，張劍虹稱「嗰時應該拉咗好耐」，但同意管理層收到員工質詢，故決定召開全體員工大會。辯方於庭上播放大會錄音，張向員工說「好多傳聞話《蘋果日報》係咪做到7月1號就會收檔呀、啲人係咪7月1日唔走就拉晒呀，我覺得好荒謬囉，我未聽過」、「我可以鄭重同大家講：《蘋果日報》係唔會自己執笠，唔會自行了斷」，其後傳出鼓掌聲。

錄音續披露張說「點解要咁做呢？我哋唔係犯法，我哋唔係一個犯罪組織，我哋做新聞㗎」、「𠵱家蘋果大樓嘅公司，完全係符合晒出版同印刷（規例），佢哋係咪話可以隨便去收番地呢？咁有法律程序、有租約……萬一（唔得）咪搵地方搬囉，搬出去出面做」。張又說「黎生上個月係獄中寫封信，大家都見到啦。新聞自由呢個工作係危險，請大家同事要保重，盡量要小心」、「前線要查冊，過去可能係冇事嘅，但𠵱家《蘋果》被人用放大鏡去檢視，真係樣樣要小心」。

張確認以上錄音內容，同意他曾稱《蘋果》沒違法，也不是犯罪組織，當時相信自己所說的話。辯方又問，黎是否在獄中提醒員工要行事小心、避免觸犯法例，張稱「唔敢演繹黎生嘅講法，但佢喺呢個環境係叫大家小心」。

（黎智英案）