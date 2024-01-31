張：蘋果不止谷和平示威 觀點不當也執行

辯方稱，黎智英在反修例期間曾推行「撐小店」計劃，是因為《蘋果》當時正流失大商戶，希望尋找其他收入來源，張劍虹稱流失大客戶只是其中一個說法，黎作為生意人，計劃施行約半年都沒有收取客戶廣告費，不認為最終目的是要賺錢，事實上每個月都虧蝕。

辯方又稱，計劃名稱是「撐小店」，只是那些小店碰巧是「黃店」；張回應，指黎曾表明「有抗爭嘅情况要有黃色經濟圈」。辯方提出黎的核心價值是自由市場經濟，支持小店的計劃與此價值相違；張則引述黎的說法，稱沒有抗爭就沒有此問題需考慮。

辯：撐小店增收入 張：沒有收廣告費

辯方列舉蘋果刊出的報道，包括6月15日〈惡法擬緩但不撤 遊行前夕林鄭緩兵 明天照上街〉及7月1日〈惡法未撤回 林鄭未下台 今日再上街〉，表示兩場示威均獲警方發出不反對通知書，黎智英和《蘋果》一直呼籲和平示威，但張不同意。

張信息曾稱「黑警不用較好」

辯方庭上展示《蘋果》主筆楊清奇與張的通訊對話，顯示張曾在2019年11月向楊表示「我想我們都要明確點重申我們的立場，潑易燃液體燒阿叔、燒法院等行為，我們認為過了份」，楊稱「收到」。張又曾向楊稱「現在這個時勢，『黑警』等詞，還是不用較好」等。

張：黎不止尋求「普通」國際壓力

因應人大宣布訂立國安法而發起的「一人一信救香港」行動，張同意法例影響港人人權，黎甚至認為法例「災難性」。張不認為黎只尋求「普通」的國際壓力，辯方所指撥打數通電話已構成國際壓力的情况不適用，黎一直讚揚時任美國總統特朗普奉行單邊主義，與中國發起貿易戰，逼令中共服從西方價值。

此外，辯方昨展示《星島日報》、《大公報》等剪報，指出不同媒體都有報道前政務司陳方安生2019年3月與時任美國副總統彭斯的會面等（見表），張同意陳方安生訪美有新聞價值，而銅鑼灣書店前店長林榮基流亡則是社會事件，同樣值得報道，又指媒體用不同角度報道沒有問題。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）