轉走內地客逾億元 瑞銀前職員認洗錢

欺詐盜竊罪存檔

曾購入倫敦一棟樓

36歲被告孫健榮曾任瑞銀聯席董事（associate director）。案情指出，被告2014年成為姓于內地夫婦的客戶顧問，負責提供財務建議。于氏於2016年反映將人民幣資金調動來港較麻煩，遂同意先將款項匯入被告指定的戶口，由被告轉帳予池姓親人，再匯入于氏夫婦戶口。被告曾向于氏發送轉帳申請的圖片，並提供疑似銀行帳單。

助調款來港 帳單造假

被告2018年從瑞銀辭職後，于氏夫婦獲委派另一客戶顧問。經核對銀行紀錄，于氏夫婦發現有1.24億港元差額不知去向，被告聲稱的存款紀錄不存在。于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警，被告涉欺詐被捕。

警方在被告身上搜出池姓親人的信用卡，另於被告寓所發現5棟海外物業的轉讓文件，並發現被告持有法拉利、林寶堅尼和保時捷等名車。調查發現，被告利用自己和親人戶口的款項交卡數、購買海外物業和證券。

【案件編號：HCCC 77/21】