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去年罪案升29% 詐騙佔四成 破案率31％下跌 蕭澤頤：不計騙案有46％

【明報專訊】本港去年錄得90,276宗罪案，按年升28.9%，破案率為31.1%，按年下跌4.1個百分點。其中詐騙案佔整體罪案44%，涉款逾90億元。警務處長蕭澤頤稱，罪案數字上升主要受詐騙案升幅帶動，正與商經局和通訊辦研究制訂電子商業平台交易「白名單」的可行性。

蕭：騙案帶動數字升

蕭澤頤昨於立法會保安事務委員會上總結本港去年整體治安情况，稱因跨境消費及匯款發展蓬勃，騙案上升為全球趨勢。本港去年錄得39,824宗詐騙案，上升逾四成，當中近七成是網上騙案。他說大部分詐騙集團不在港運作，令破案率偏低，若撇除詐騙案，其他罪行破案率為46.2%。警方去年共拘捕9239人涉及各類騙案和相關洗錢罪行，較前年升七成半，當中約6500名為傀儡戶口持有人。

跨部門研電子商貿白名單

議員周文港關注政府會否定點打擊各類騙案，例如參考新加坡電子商業平台交易安全評級，跨局制訂白名單或黑名單。蕭回應稱，與新加坡警方一直有交流，正與商經局和通訊辦研究制定白名單可行性。

蕭稱，去年投資騙案上升1.2倍，但因很多騙案是跨地域，未能界定是本地及抑或海外案件。他提及虛擬資產交易平台JPEX疑串謀詐騙案，稱至去年底共接獲2636宗報案，涉款16億元，已拘捕69人，凍結資產約2億元；警方已接觸2300名事主，其中三分之一已錄口供，未來會追查電子錢包的資金流向。

防騙易熱線去年接獲5.2萬個來電，按年增37%，並成功攔截12.9億元騙款。「防騙視伏器」及去年2月推出的「防騙視伏App」至今錄得逾213萬次搜尋，發出約36萬次預警。去年11月底實施轉數快「可疑識別代號警示」後，至上月底共發出逾14.8萬次警示，涉1.8億元高危轉帳。

嚴重毒品三合會案跌

兇殺案去年有28宗，其中一宗尚未偵破，警方正追緝已潛逃離港疑兇。行劫案有97宗，上升20宗，與2018年相比則下跌34%。其中7宗珠寶表行劫案全已破案，部分案件起回全部贓物。嚴重毒品及三合會相關罪行則分別下跌19.7%及8.6%。

國安法3年拘290人

另外，《港區國安法》實施逾3年，截至去年底警方共拘捕290人，當中六成已檢控。翻查資料，截至2022年底有236人涉違國安法被捕，即去年有54人被捕。

相關字詞﹕港區國安法 詐騙案 警務處 罪案數字

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