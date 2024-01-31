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照顧失憶妻 廉署前處長墮斃 不堪壓力患抑鬱 李俊生曾查呂樂胡仙案

【明報專訊】廉政公署退休執行處長李俊生（圖）周日（28日）在北角城市花園寓所墮樓亡，據悉他疑不堪照顧失憶妻子的壓力，並患上抑鬱症。李過往曾參與呂樂貪污案、星島集團胡仙案及前議員程介南涉以權謀私案等，廉政專員胡英明昨對李離世表示深感悲痛及惋惜。社福界立法會議員狄志遠稱，中產照顧者易有情緒困擾，冀政府加強情緒支援及輔導。

廉政專員：反貪貢獻良多

胡英明昨發聲明表示，李俊生是第一代反貪人員，讚揚他樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴；李對反貪工作貢獻良多，同事懷念其睿智及關懷下屬的領袖風範，他代表廉署向李的家人致最深切慰問。

警方周日下午12時許接報，73歲姓李男住戶昏迷倒臥於城市花園7座對開，送往律敦治醫院搶救後不治。據悉，死者為李俊生，其妻近年失憶，李因照顧妻子而患上抑鬱症。事發當日，李在家庭通訊群組留下遺言，稱「再也無法承受壓力，不得不離開」，其子聯絡他不果，剛巧外出的女傭聽到「砰」一聲，發現李墮樓。

稱中產照顧者亦大壓力

狄志遠：支援措施未到位

狄志遠稱，接連發生照顧者命案令人痛心，以老護老、以老護殘在高齡化社會普遍，政府雖有措施支援但未夠到位，舉例24小時照顧者熱線「撈出」了情緒受困的照顧者，但沒跟進服務，建議在社區設支援中心，亦要透過關愛隊、區議員找出高危個案，由個案經理跟進。他說，今次個案事主屬中產，較有經濟及社會資源，同樣面對重大壓力，可見基層照顧者情况更嚴峻，期望可放寬照顧者津貼申請門檻。

勞福局上周六表示，照顧者專線自去年9月推出，4個月內接獲逾萬宗來電，尋求情緒輔導及查詢社區支援各佔約三成，已轉介逾290宗個案提供長期支援，另有8宗個案以外展方式解決燃眉之急。

李俊生於1974年廉署成立當年加入成為調查主任，1996年升任至執行處長，至2010年退休。他於1999年獲頒廉署卓越服務獎章後受訪，透露曾三到赤柱監獄，說服毒販「跛豪」吳錫豪出庭指證探長呂樂。對於自己負責的胡仙案，胡最終沒被起訴，他說廉署有獨立性，從無政府高層可叫廉署查或不查什麼，但亦受律政司制衡，相信市民不會因此對廉署失信心。李退休後曾在2019年受訪，說刑事案調查不可粗疏馬虎，廉署最重要的是改變市民對貪污的態度。

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相關字詞﹕照顧者支援專線 照顧者支援 照顧者 廉政公署 李俊生

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