明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：零售回暖 餐飲物業需求最強

【明報專訊】統計顯示，2023年首11個月，廣州消費市場保持穩定增長，全市社會消費品零售總額超過1萬億元（人民幣，下同），按年增長6.7%；深圳去年首10個月社會消費品零售總額8563億元，按年增長7.3%。第一太平戴維斯指出，受惠消費復蘇，零售物業市道回暖，當中尤以餐飲業需求最強。

穗深消費按年增7％

第一太平戴維斯稱，廣州零售物業市場去年共7個新項目入市，當中4個購物中心於第四季開業，帶來36萬平方米新增供應，總存量按年增8%至766.1萬平方米；同時，去年旅遊及本地居民娛樂消費需求回升，餐飲品牌的租賃需求穩居首位，時尚、配飾及化妝品需求亦保持活躍，零售物業空置率連續4季下降，截至年末，廣州零售物業平均空置率12.9%，按月下降1.1個百分點，按年下降1.7個百分點。租金水平相對穩定，年末全市平均月租錄得每平方米614元，租金指數按年微升0.2%。

深圳情形類似，第一太平戴維斯研究顯示，2023年深圳共4個購物中心開業，合計帶來31萬平方米新增供應，當中第四季開業的前海壹方匯佔8萬平方米。年末全市零售物業總存量按年增加4.7%至686萬平方米，空置率按月下降0.4個百分點，但因年初疫情的滯後影響，加上部分新項目空置率高於市場平均水平，全市平均空置率按年仍微升0.8個百分點至9.1%。

在深圳，餐飲是最重要的零售租賃需求來源，年內新店餐飲品牌佔38.6%，第四季度逾半租賃成交來自餐飲業，相關零售物業舖租收入按年增長14.8%。

新項目集中非核心區 招商難

展望2024年，深圳將迎來6個購物中心開業，合計供應規模達75.5萬平方米，屆時市場總存量將按年增加11%至761.5萬平方米。第一太平戴維斯認為，本地經濟發展及龐大人口消費潛力釋放，將繼續增強深圳對品牌的吸引力，優質項目營運表現料持續向好，但鑑於新項目多位於非核心商業區，且部分項目前期招商仍面臨一定挑戰，全市平均空置率或小幅上升，考慮到新項目租金或低於當前全市平均水平，平均租金預計結構式下跌。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞