灣區熱搜：零售回暖 餐飲物業需求最強

穗深消費按年增7％

第一太平戴維斯稱，廣州零售物業市場去年共7個新項目入市，當中4個購物中心於第四季開業，帶來36萬平方米新增供應，總存量按年增8%至766.1萬平方米；同時，去年旅遊及本地居民娛樂消費需求回升，餐飲品牌的租賃需求穩居首位，時尚、配飾及化妝品需求亦保持活躍，零售物業空置率連續4季下降，截至年末，廣州零售物業平均空置率12.9%，按月下降1.1個百分點，按年下降1.7個百分點。租金水平相對穩定，年末全市平均月租錄得每平方米614元，租金指數按年微升0.2%。

深圳情形類似，第一太平戴維斯研究顯示，2023年深圳共4個購物中心開業，合計帶來31萬平方米新增供應，當中第四季開業的前海壹方匯佔8萬平方米。年末全市零售物業總存量按年增加4.7%至686萬平方米，空置率按月下降0.4個百分點，但因年初疫情的滯後影響，加上部分新項目空置率高於市場平均水平，全市平均空置率按年仍微升0.8個百分點至9.1%。

在深圳，餐飲是最重要的零售租賃需求來源，年內新店餐飲品牌佔38.6%，第四季度逾半租賃成交來自餐飲業，相關零售物業舖租收入按年增長14.8%。

新項目集中非核心區 招商難

展望2024年，深圳將迎來6個購物中心開業，合計供應規模達75.5萬平方米，屆時市場總存量將按年增加11%至761.5萬平方米。第一太平戴維斯認為，本地經濟發展及龐大人口消費潛力釋放，將繼續增強深圳對品牌的吸引力，優質項目營運表現料持續向好，但鑑於新項目多位於非核心商業區，且部分項目前期招商仍面臨一定挑戰，全市平均空置率或小幅上升，考慮到新項目租金或低於當前全市平均水平，平均租金預計結構式下跌。