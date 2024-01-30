【Emily】故宮展8寶 迎「龍」曆新年 開小紅書微信號 盼吸灣區年輕人

故宮文化博物館8件展品橫跨明清兩朝，最早期可以追溯至十五世紀明朝永樂時期，其中擺放喺展廳一嘅仲有體現天子至高無上權力嘅政治象徵交龍紐《制誥之寶》，方形寶璽以玉石雕刻，紐嘅形狀為象徵帝王嘅龍，當時負責典守印璽嘅專職官員會根據皇帝旨意用印。

去年125萬訪客 內地客今已升至五成

故官館館長吳志華話，去年有125萬人次到訪故宮，其中20萬來自海外、45萬來自內地，港人佔逾60萬；不過，內地客比例現已升至五成，有信心內地客會增加。吳並期望今年參觀人數能超越舊年，另預計今年會推出7個新展覽，包括4個特別展覽。

提提你，故宮文化博物館農曆大年初一及大年初二休館。

至於中文大學文物館，就會喺本周五（2月2日）至7月31日舉辦「甲辰說龍」特別展覽應節，市民唔使錢就可以飽覽逾50件館藏文物，涵蓋玉石、甲骨、金銅及陶瓷等類別，當中包括設計文物館館徽時參考嘅西漢「綠松石雙面肖形印」、五代至北宋「白玉團龍紋穿心盒」等。