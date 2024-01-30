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人工島爭取明年填海 甯漢豪：不走回頭路

【明報專訊】政府預計本財政年度赤字將略高於1000億元，有意見促請暫緩交椅洲人工島填海。發展局長甯漢豪對此表示「不走回頭路」，不應在經濟不景時叫停或擱置項目，否則當經濟好轉和社會有需求時便缺乏土地使用，爭取最快明年底開始填海，但填海和鋪設基建速度則完全可以調節，並預計今年中前將提交人工島環評報告。

稱為做好環評延公布 非「縮沙」先兆

甯漢豪接受《經濟日報》專訪表示，政府已將交椅洲人工島數百公頃土地納入未來10年發展內，絕對有決心推展計劃。政府自2021年底開展人工島環評研究，坊間有聲音指報告延遲公布是「縮沙」先兆。甯稱，社會關心填海對生態影響，故寧願多花時間做好報告，不願社會繼續糾纏下去，預計年中前提交。

借鑑內地 北都研「片區開發模式」

近年地價下滑，甯漢豪表示本年度地價收入與預期有差異，但對長遠賣地收入不悲觀，相信當經濟好時，賣地收入就會好。她說正研究借鑑內地，以「片區開發模式」發展北部都會區等大型項目，將包含私人住宅、商業發展、道路等設施的數十公頃地皮，透過招標交予開發商平整及發展，由對方承擔工程開支。她續稱，未來可在北都選取合適地皮試行，包括新界北新市鎮、流浮山等，亦不排除在新田科技城試行，但需考慮時機，若整體息口不吸引，發展商難以融資，則未必屬好時機。

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