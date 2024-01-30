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黃大仙祠「頭炷香」料吸逾5萬人倍增

【明報專訊】龍年將至，嗇色園黃大仙祠將於年三十（2月9日）晚上9時開放予善信入祠內第一參神平台等候上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時，農曆新年期間亦延長開放時間，並推出「接財神」及元宵晚會等活動。嗇色園行政總裁冼碧珊昨說今年社會全面復常，預計將吸引5萬至6萬人上頭炷香，較去年2.3萬人次多約一倍。

年卅9時起流水式入祠 新春延長開放

上頭炷香當晚，祠內將實施單向參神路線及人潮管制，不設求籤區、跪拜區及供品區。善信年三十晚可在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，晚上9時起可單向流水式入祠，先後到大殿、三聖堂及盂香亭上香。祠內將禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，嗇色園建議每個家庭只帶9支線香。

被問到有否與政府協商年三十晚往來口岸的交通安排，冼碧珊說已向政府提交整體方案，相信交通不成問題，並會與旅議會保持溝通，留意年三十來港上頭炷香的內地旅行團數量。

黃大仙祠將於在年初一至正月十六（2月10至25日）延長開放時間，其中年初二至十三延至傍晚6時關閉，正月十五元宵節則延長開放至晚上10時（見表）。嗇色園表示，今年元宵晚會將配合政府「夜繽紛」活動，推出「夜光舞龍」巡邏、幻彩醒獅燈籠工作坊等活動，當日亦設心形拱門及燈籠牆等特色「打卡」位置。

另外，年初二起整個正月（2月11日至3月9日），生肖屬龍、狗、牛、兔的善信，只要出示有效身分證明文件，便可免費進入太歲元辰殿拜太歲。

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