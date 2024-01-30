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港聞二

曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小

【明報專訊】一名兩歲男童昨午被母親發現在元朗大棠水蕉新村寓所疑進食時鯁喉昏迷，送院不治。消息稱，男童曾進食麵包。兒科專科醫生表示，兩歲幼童吃麵包「並不是問題」，但家長宜注意麵包體積是否恰當。

據了解，兩歲死者姓熊，其40歲母親昨午5時許發現他在寓所疑進食時鯁喉，遂報警。救護員接報到場為男童急救，當時他半清醒，由救護車送往博愛醫院搶救，證實不治。警方其後在現場蒐證，案件暫列「有人送院時死亡」，其死因有待驗屍確定。據了解，男童曾吃麵包，事件起因仍有待調查。

吃前宜喝水 「口無咁乾會好些」

籲家長學鯁喉急救

兒科專科醫生趙長成表示，兩歲幼童吃麵包「並不是問題」，但家長宜注意麵包體積是否恰當，初期可剪成較細塊，讓幼兒適應，也要評估其吞嚥能力。他建議家長可在進食前先讓幼童喝一口水，「口無咁乾，（進食）會好些」，另外不宜催促幼童進食和令其進食時分心，避免「濁親」。

趙長成建議家長學習急救和處理幼童鯁喉方法，舉例如兩歲幼童鯁喉，首先可將其俯伏家長大腿上，家長再用手掌拍打幼童背部胛骨之間位置5下，「睇下拍唔拍到（食物）出來」，若不成功，可嘗試按幼童肚子數下，施救其間亦應召喚救護車。

根據消防處網頁，遇鯁喉時如患者神志清醒，並能夠用力咳嗽，應鼓勵其繼續咳嗽；如患者氣道完全受阻，無法咳嗽，則可施行「謙烈治法」，即雙手環抱鯁喉者，手在其丹田位置擢或抽幾下。

2018年1月，8歲小三女童小息時在校內吃墨魚丸其間疑鯁喉昏迷，教師發現後即時為其急救，送院昏迷26日後不治；同年3月，兩歲女童在青衣青華苑寓所食提子時疑鯁喉昏迷，送院不治。2021年10月，7歲非華裔小二女生在學校小息時疑吃啫喱糖鯁喉昏迷，留醫一周不治。

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