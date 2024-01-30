曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小

據了解，兩歲死者姓熊，其40歲母親昨午5時許發現他在寓所疑進食時鯁喉，遂報警。救護員接報到場為男童急救，當時他半清醒，由救護車送往博愛醫院搶救，證實不治。警方其後在現場蒐證，案件暫列「有人送院時死亡」，其死因有待驗屍確定。據了解，男童曾吃麵包，事件起因仍有待調查。

吃前宜喝水 「口無咁乾會好些」

籲家長學鯁喉急救

兒科專科醫生趙長成表示，兩歲幼童吃麵包「並不是問題」，但家長宜注意麵包體積是否恰當，初期可剪成較細塊，讓幼兒適應，也要評估其吞嚥能力。他建議家長可在進食前先讓幼童喝一口水，「口無咁乾，（進食）會好些」，另外不宜催促幼童進食和令其進食時分心，避免「濁親」。

趙長成建議家長學習急救和處理幼童鯁喉方法，舉例如兩歲幼童鯁喉，首先可將其俯伏家長大腿上，家長再用手掌拍打幼童背部胛骨之間位置5下，「睇下拍唔拍到（食物）出來」，若不成功，可嘗試按幼童肚子數下，施救其間亦應召喚救護車。

根據消防處網頁，遇鯁喉時如患者神志清醒，並能夠用力咳嗽，應鼓勵其繼續咳嗽；如患者氣道完全受阻，無法咳嗽，則可施行「謙烈治法」，即雙手環抱鯁喉者，手在其丹田位置擢或抽幾下。

2018年1月，8歲小三女童小息時在校內吃墨魚丸其間疑鯁喉昏迷，教師發現後即時為其急救，送院昏迷26日後不治；同年3月，兩歲女童在青衣青華苑寓所食提子時疑鯁喉昏迷，送院不治。2021年10月，7歲非華裔小二女生在學校小息時疑吃啫喱糖鯁喉昏迷，留醫一周不治。