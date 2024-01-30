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港聞

港聞二

準備美斯表演賽 大球場棚工失足骨折

【明報專訊】西灣河及銅鑼灣昨兩小時內共兩宗涉及棚架工業意外，勞工處回覆查詢稱已展開調查。其中於香港大球場的意外，棚架工人疑由兩米高墮下，清醒送院。傷者在大球場就周日（2月4日）的表演做美化及鞏固工程，足球巨星美斯領銜的美職球會國際邁阿密當日將舉行表演賽。

昨午12時許，30歲林姓男工人於大球場工作時由兩米高棚架失足受傷清醒，工友報警。林手、腰受傷，右手疑骨折，救護員即場初步包紮，林由工友陪同由救護車送院。警方到場調查，案件列工業意外，事故原因待相關部門跟進。

康署：不影響大球場活動

現場所見，大球場南看台有兩個大型顯示屏幕，其中一個搭有棚架。據了解，林為棚架工人，與工友為大球場的表演做美化及鞏固工程，當時沿棚架往下，失足從兩米高棚架墮下受傷。前球星碧咸旗下的球會國際邁阿密，將於2月3日公開操練，2月4日友賽港超球員組成的香港隊。官網公布球王美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴均列席，班主碧咸亦會隨行亮相。

康文署回覆稱，十分關注大球場高空工作意外。工程涉及大球場廣告業務外判承辦商安裝廣告牌時，有佩帶安全帶工人於棚架墮下受傷，已要求承辦商提交調查報告，承辦商亦會配合相關部門調查，事件不會影響2月3、4日於大球場舉行的活動。

西灣河工人拆棚墮地命危

另外，昨早11時許，警方接報西灣河太康街麗灣大廈有男工人於2至3樓高的棚架墮下昏迷。受傷41歲麥姓男工人由接報到場救護車送院治理，搶救後情况危殆。現場遺留安全帽及刀柄，警方事後封鎖現場蒐證，案件列工業意外，起因有待調查。據了解，涉事大廈外牆早前有石屎剝落，管理公司聘請工程公司搭棚維修，麥當時拆卸棚架，身上有戴安全帶，同行工友剛離開往取建築材料，未目擊情况。

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