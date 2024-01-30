明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

教學助理涉多次與15歲女生性交

【明報專訊】男教學助理涉一個月內六度到訪女學生居所，非禮及與她性交，並令女生為他口交。女生在錄影會面表示，和男教學助理交往時做令他開心的事，但其後「佢唔係想發生性行為唔會搵我、唔會覆message（信息）」，對方與她性交後提出分手，她醒覺「畀人呃咗」。涉案男子否認各3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及非法性交罪，昨於區院受審。

「佢唔想性交唔會搵我 唔覆信息」

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控2023年2月1至21日在將軍澳某單位犯案。根據承認事實，閉路電視拍攝到被告在案發6天進出X居住的大廈。

庭上播放X錄影會面，她稱在校被欺凌，向可信任的被告傾訴，兩人默認成為情侶。X憶述多次與被告性交及類似事件，X同意起初在半推半就下發生，由於獲被告陪伴感開心，故若性交令被告開心，她亦願意，形容為被認可和覺得滿足。

最後一次事發時，X告訴被告感到不適想吐，被告聲稱要上門檢查她是否懷孕，在X家中脫去她的衣服，又要X替他口交及性交，其間X打踢被告要求停止，呼叫「好痛」。事後被告把清理精液的紙巾扔在梯間垃圾桶。X稱被告沒使用安全套，她於案發後下體出血。

辯方提家庭關係欠佳 事主聲線顫抖

X透過視像系統作供，在辯方盤問下稱和被告談及相關話題，才閱讀講述替男生手淫的帖文，她沒想過援交。辯方提起X家庭關係欠佳時，X承認不開心，一度聲線顫抖。審訊今續。

【案件編號：DCCC 545/23】

上 / 下一篇新聞

10食肆點餐App蒐顧客資料促銷 追蹤交易紀錄位置喜好 吉野家元氣等7間預設同意
10食肆點餐App蒐顧客資料促銷 追蹤交易紀錄位置喜好 吉野家元氣等7間預設同意
公署：泄資料157宗增五成 41%涉黑客入侵
公署：泄資料157宗增五成 41%涉黑客入侵
中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢
中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢
23條立法今啟諮詢 料未有藍紙草案
23條立法今啟諮詢 料未有藍紙草案
指控獸醫院 未予回應 《東張西望》遭通訊局警告
指控獸醫院 未予回應 《東張西望》遭通訊局警告
欠領展1020萬未兌諾交租 凱施餅店遭清盤
欠領展1020萬未兌諾交租 凱施餅店遭清盤
內地香港民商事判決互認生效 未涵清盤案件
內地香港民商事判決互認生效 未涵清盤案件
紅磡劫案刀手囚13年 主腦獄中自縊
紅磡劫案刀手囚13年 主腦獄中自縊
張：同信念否 也要遵黎指示 編採自主言論自由 「不包括對老闆說不」
張：同信念否 也要遵黎指示 編採自主言論自由 「不包括對老闆說不」
辯稱一向谷遊行 張：2014巨變有目共睹
辯稱一向谷遊行 張：2014巨變有目共睹
旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業
旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業
8警棄自辯 4．30結案陳辭
8警棄自辯 4．30結案陳辭
電表房爆炸 工人拋飛 兩人燒傷穩定 間隔牆裂開
電表房爆炸 工人拋飛 兩人燒傷穩定 間隔牆裂開
準備美斯表演賽 大球場棚工失足骨折
準備美斯表演賽 大球場棚工失足骨折
曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小
曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小
黃大仙祠「頭炷香」料吸逾5萬人倍增
黃大仙祠「頭炷香」料吸逾5萬人倍增
人工島爭取明年填海 甯漢豪：不走回頭路
人工島爭取明年填海 甯漢豪：不走回頭路
Tesla剷過路處4傷 女童骨折
Tesla剷過路處4傷 女童骨折
灣區熱搜：廣州西關尋獲顧嘉煇故居 荔灣涌邊百年大宅 姊顧媚回憶錄印證
灣區熱搜：廣州西關尋獲顧嘉煇故居 荔灣涌邊百年大宅 姊顧媚回憶錄印證
灣區熱搜：黃霑舊宅亦不遠 現為幼園
灣區熱搜：黃霑舊宅亦不遠 現為幼園
灣區手記：全運時間 ／文：尚東美
灣區手記：全運時間 ／文：尚東美
【Emily】故宮展8寶 迎「龍」曆新年 開小紅書微信號 盼吸灣區年輕人
【Emily】故宮展8寶 迎「龍」曆新年 開小紅書微信號 盼吸灣區年輕人
【Emily】沙角街首個對角過路處 今髹線明啓用
【Emily】沙角街首個對角過路處 今髹線明啓用
【Emily】「可持續航空燃油聯盟」成立 為期3年 最快年底交政策建議
【Emily】「可持續航空燃油聯盟」成立 為期3年 最快年底交政策建議
【Emily】教大伙民安隊 加強學生紀律領導抗逆力
【Emily】教大伙民安隊 加強學生紀律領導抗逆力
【Emily】彩興路過渡房 重用宋皇臺項目組件
【Emily】彩興路過渡房 重用宋皇臺項目組件