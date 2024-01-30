教學助理涉多次與15歲女生性交

「佢唔想性交唔會搵我 唔覆信息」

被告李靖邦（案發時29歲，下同）在女童X（15歲）就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理，他被控2023年2月1至21日在將軍澳某單位犯案。根據承認事實，閉路電視拍攝到被告在案發6天進出X居住的大廈。

庭上播放X錄影會面，她稱在校被欺凌，向可信任的被告傾訴，兩人默認成為情侶。X憶述多次與被告性交及類似事件，X同意起初在半推半就下發生，由於獲被告陪伴感開心，故若性交令被告開心，她亦願意，形容為被認可和覺得滿足。

最後一次事發時，X告訴被告感到不適想吐，被告聲稱要上門檢查她是否懷孕，在X家中脫去她的衣服，又要X替他口交及性交，其間X打踢被告要求停止，呼叫「好痛」。事後被告把清理精液的紙巾扔在梯間垃圾桶。X稱被告沒使用安全套，她於案發後下體出血。

辯方提家庭關係欠佳 事主聲線顫抖

X透過視像系統作供，在辯方盤問下稱和被告談及相關話題，才閱讀講述替男生手淫的帖文，她沒想過援交。辯方提起X家庭關係欠佳時，X承認不開心，一度聲線顫抖。審訊今續。

【案件編號：DCCC 545/23】