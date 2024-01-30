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港聞

港聞二

電表房爆炸 工人拋飛 兩人燒傷穩定 間隔牆裂開

【明報專訊】柴灣康翠臺6座地下電表房昨午突然爆炸，有電表房外升降台工作的工人遭氣流拋上半空，兩工人臉部燒傷清醒。電表房金屬門炸至變形飛脫，房內間隔牆裂開，大廈暫停水、電供應，各相關部門正調查事故原因，初步相信與固定電力裝置無關。

暫料無關固定電力裝置 查氣體

兩名男工人35歲姓袁及36歲姓白，面、手、腳燒傷清醒，救護員為兩人貼上保護敷料，再由救護車送院，經治理後情况穩定。事發昨午1時許，網上流傳閉路電視片段，兩名工人在電表房外升降台工作，電表房突然爆炸冒出火球，有工人被氣流拋起，一名途人亦掩頭走避。

電表房金屬門飛彈至約10米外屋苑通道，房內牆身出現約兩米長的大裂縫。警方封鎖現場調查，初步相信兩工人在電表房外牆鑽牆及燒焊時發生爆炸，案件暫列工業意外。勞工處事後派員到場調查。

全廈停水電 開放社區會堂暫住

因房內出現裂縫，消防派出災難應變救援隊到場，在間隔牆豎設臨時支撐架，防止倒塌。各相關部門人員進入涉事電表房調查。大廈暫停水電供應，東區警區人員聯同關愛隊向居民派發應急用品，東區民政事務處開放福蔭道銅鑼灣社區會堂暫住。

判頭取工具暫離 「倘留原位或死」

工程判頭梁先生稱，兩名工人當時在電表房上方外牆安裝鐵梯，自己剛走往附近貨車取工具，行至一半聽到爆炸巨響。他原站於電表房外，「如果我喺嗰度，死咗都未定」。另一座居民吳小姐稱，爆炸後屋內電視及電燈一度熄滅，「咁大個人都未聽過咁大爆炸聲」。

機電署回覆稱，經初步調查，涉事電掣房固定電力裝置並無故障，正調查是否涉及氣體，已聯繫大廈電力承辦商和氣體供應公司檢查，盡快恢復電力及氣體供應。

港燈稱，康翠臺6座電掣房因事故受損，基於安全考慮暫停電力供應，以便消防及工程人員檢查維修。工程人員已完成由7座供電站接駁臨時「電力輸出裝置」，惟待屋苑聘請的註冊電業承辦商安裝「臨時接電裝置」工程。

屋宇署表示，6座地下電掣房有兩幅非結構間隔牆，因爆炸受破壞至移位及部分天花石屎剝落，檢視後認為整體樓宇結構無明顯危險，已要求業主立案法團代表進一步跟進，包括加設支撐架以鞏固該兩幅牆，以及所需修葺。

相關字詞﹕工業意外 柴灣

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