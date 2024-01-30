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港聞二

8警棄自辯 4．30結案陳辭

【明報專訊】8名警員涉在深水埗通州街公園遮擋閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒及砸爛罐頭。法官早前裁定表證成立需答辯，各被告昨均選擇不自辯、不傳召辯方證人，案件押後至4月30日結案陳辭。辯方一度爭議，案情會依賴被告未曾入偵緝訓練學校接受檢取證物的訓練，不滿控方拒絕以承認事實方式確認；又提及除本案其中7名被告，同隊督察亦無接受該訓練。

被告郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩、陳守業同屬深水埗特別職務隊第一隊，案件昨在區院續審。

無檢證訓練 控：與案無關

被告尹栢詩面對意圖妨礙司法公正罪，控方先前將她涉嫌曾經保管、載有毒品的黑色膠盒列作證物。她的代表大律師昨爭議，強調總督察的證供確認警員憑經驗檢取證物，特別職務隊警員年資較淺，蒐證工作在偵緝訓練學校教授，惟控方拒絕在承認事實列出被告沒入讀該所學校，辯方要求重召同隊督察作供。

法官張潔宜指出，控方早於開案陳辭表明立場；辯方之前有機會盤問卻沒有問，為何現在要回頭，並質疑撇除偵緝訓練課程，被告有否修讀過其他課程，而且「被告始終都會執勤」。辯方因該督察沒上過偵緝訓練課程，不會再就此提問。

控方認為，除非辯方稱課程有教他們不可以寫假的事情，否則被告曾否入讀上述學校與案無關，督察亦只能基於紀錄作供。經討論後，法官認為不應在這議題耗時，建議以承認事實處理。新增的承認事實稱，警長林華嘉以外的7名警員於案發2020年2月4日前，未曾於偵緝訓練學校修讀偵緝訓練課程。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 通州街公園 警員犯法 意圖妨礙司法公正

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