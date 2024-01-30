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港聞

港聞二

旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業

【明報專訊】政府早前成立的旅遊業策略委員會昨日召開首次會議，委員會主席、文化體育及旅遊局長楊潤雄於會議上邀請各委員就制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》和香港旅遊業未來發展交流意見。他稱，委員會將集中探討如何引領香港旅遊業「提速」和「提質」發展，促進旅遊與相關界別融合。

楊潤雄去年曾表示會檢視和更新《香港旅遊業發展藍圖》，目標今年公布《藍圖2.0》。旅發局代表亦於會上匯報本港旅遊業於去年的表現及相關數據，旅遊事務署則報告籌備《藍圖2.0》的各項工作。據了解，委員會本年內會再召開兩次會議。

委員之一、南區區議員梁進向本報稱，昨日會議主要探討2017年至今的旅遊業數據，他舉例，當局釐清現時過夜旅客比例與2018年相若，以及分享內地旅客「深度遊」的新旅遊模式等，亦有酒店和餐飲業界代表反映人手不足問題。梁形容政府對復蘇旅遊業決心大，期望當局帶領業界做好經濟。

謝偉俊：國內化失國際優勢

另一委員、立法會議員謝偉俊說，他較關注整體上香港的氛圍，指香港有時讓人感覺愈來愈「國內化」，失去國際優點，認為需落力保持獨有優勢。他希望委員可於兩年任期內做出實際工作，推動旅遊業，又建議負責官員多到前線接觸各界別持份者，聽取意見。

相關字詞﹕香港旅遊業發展藍圖 梁進 謝偉俊 楊潤雄 旅遊業 旅遊業策略委員會

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