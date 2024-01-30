旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業

楊潤雄去年曾表示會檢視和更新《香港旅遊業發展藍圖》，目標今年公布《藍圖2.0》。旅發局代表亦於會上匯報本港旅遊業於去年的表現及相關數據，旅遊事務署則報告籌備《藍圖2.0》的各項工作。據了解，委員會本年內會再召開兩次會議。

委員之一、南區區議員梁進向本報稱，昨日會議主要探討2017年至今的旅遊業數據，他舉例，當局釐清現時過夜旅客比例與2018年相若，以及分享內地旅客「深度遊」的新旅遊模式等，亦有酒店和餐飲業界代表反映人手不足問題。梁形容政府對復蘇旅遊業決心大，期望當局帶領業界做好經濟。

謝偉俊：國內化失國際優勢

另一委員、立法會議員謝偉俊說，他較關注整體上香港的氛圍，指香港有時讓人感覺愈來愈「國內化」，失去國際優點，認為需落力保持獨有優勢。他希望委員可於兩年任期內做出實際工作，推動旅遊業，又建議負責官員多到前線接觸各界別持份者，聽取意見。