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港聞

港聞二

辯稱一向谷遊行 張：2014巨變有目共睹

【明報專訊】張劍虹早前證供指黎智英藉「飯盒會」向下屬交代他的「編採指示」，以及《蘋果》編採方針在2014年後愈趨政治化。辯方昨指出，《蘋果》立場向來都是鼓勵市民上街遊行。2018年黎智英重新參與《蘋果》業務時發現員工之間士氣低落，他為了重振員工士氣才成立「飯盒會」，其後繼續召開「飯盒會」以改善《蘋果》電子版。張劍虹表示不認同，「2014年轉變好大，我自己作為總編輯係睇到」。

辯：飯盒會振中低層士氣 張：多高層出席

辯方在盤問時提出，黎智英於2014至2018年甚少參與《蘋果》的編採事務，打算退休，因為《蘋果》有虧損才重新處理壹傳媒事務。張劍虹不同意說法，指黎「退過好多次休」，並憶述黎一度有意將《壹週刊》賣盤，雖然沒有成事，但「員工都會諗：係咪賣完《壹週刊》就會賣《蘋果日報》？」不過，黎其後接受訪問已表明「一日香港未有普選，佢都唔會賣」。張庭上強調，「因為佢覺得佢個使命就係要爭取普選」。

張稱沒有印象「飯盒會」是因為員工士氣低落才成立，也不認同辯方所指「飯盒會」成立是為了促進黎與中層及低層員工對話，因為參與者「絕大部分都係高層」。對於辯方指稱，「飯盒會」召開的另一原因是想改善《蘋果》電子版，張也不同意，稱「蘋果平台已經係網上版，發展咗好耐喇」，大概2013至2014年間《蘋果》網站的每日點擊率已高達四五千萬次。

指黎不止谷遊行 策動半年運動

辯方盤問時又指《蘋果》不是直到2014年才出現改變，例如2004年7月1日刊登〈民主路是人走出來的 維園見〉、2012年7月1日刊登〈捍衛香港人的尊嚴 今日上街〉，因此《蘋果》向來鼓勵市民上街遊行。張不同意，稱自己作為總編輯認為轉變有目共睹，因當年不是「報紙刊登一頁叫人上街、爭取普選咁簡單」，而是「一個整整半年、好大嘅campaign（運動）係由黎生去策動，宣傳『622公投』」。同年黎參與佔中、靜坐，直到被警方帶走，張因此認為「2014年《蘋果日報》轉變係大」、「唔係好似每年六四、七一叫人去燭光悼念、去遊行咁樣」。

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 張劍虹 黎智英案 港區國安法

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