紅磡劫案刀手囚13年 主腦獄中自縊

判刑前牀單上吊 將研死因

政府新聞稿表示，懲教人員昨早5時於赤柱監獄發現，41歲因搶劫罪還押的男子用牀單繫於窗口鐵柵上吊自殺。懲教人員立即召喚救護車送往醫院搶救，男子昨早6時證實死亡。懲教署已通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。

本案首被告Mehmood Arshad（現41歲、巴基斯坦裔）和次被告Gurung Royal（現24歲）同被控搶劫罪，次被告被加控有意圖而傷人罪，經審訊裁定兩罪成立。庭上透露，首被告昨早6時在醫院宣告不治，其案件押後至3月27日處理，以待發出死亡證。

次被告從後斬腳 官斥冷血

辯方為次被告求情指出，其角色和首被告不一樣，並非搶劫計劃主腦。暫委法官游德康判刑稱，本案涉及5名劫匪在鬧市行劫，當中兩人手持10吋長刀，幸好有途人目擊而沒發生重大悲劇。游官表示，次被告從後持刀斬傷職員的腳部，手法冷血，傷者無法迅速自衛，慶幸傷者沒永久傷勢和重大精神創傷。游官採納13年監禁為搶劫罪的量刑起點，另以8年為傷人罪的起點，兩罪同期執行，次被告總刑期13年。

控方案情稱，2018年9月21日早上，兩名珠寶公司職員攜着載有現金和銀行支票的背包，行經鶴園東街與紅磡道交界時，遭劫匪用刀從後斬傷腳部並搶去款項。有同黨駕駛一輛早前被竊取的私家車接載，劫匪換衣服後轉乘港鐵逃走。警方從行兇長刀和車上檢出次被告指模。

【案件編號：HCCC 131/21、149/23】