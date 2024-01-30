明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

紅磡劫案刀手囚13年 主腦獄中自縊

【明報專訊】2018年紅磡街頭搶劫傷人案，兩名珠寶公司職員被賊人斬傷腳部，搶去逾現金36萬元、總值約600萬元的美金支票及現金。兩名南亞裔男子被控搶劫和有意圖而傷人罪，審訊裁定罪成。案件原定昨日於高等法院判刑，涉案巴基斯坦裔主腦在醫院逝世，案件押後處理，同案刀手則判囚13年。

判刑前牀單上吊 將研死因

政府新聞稿表示，懲教人員昨早5時於赤柱監獄發現，41歲因搶劫罪還押的男子用牀單繫於窗口鐵柵上吊自殺。懲教人員立即召喚救護車送往醫院搶救，男子昨早6時證實死亡。懲教署已通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。

本案首被告Mehmood Arshad（現41歲、巴基斯坦裔）和次被告Gurung Royal（現24歲）同被控搶劫罪，次被告被加控有意圖而傷人罪，經審訊裁定兩罪成立。庭上透露，首被告昨早6時在醫院宣告不治，其案件押後至3月27日處理，以待發出死亡證。

次被告從後斬腳 官斥冷血

辯方為次被告求情指出，其角色和首被告不一樣，並非搶劫計劃主腦。暫委法官游德康判刑稱，本案涉及5名劫匪在鬧市行劫，當中兩人手持10吋長刀，幸好有途人目擊而沒發生重大悲劇。游官表示，次被告從後持刀斬傷職員的腳部，手法冷血，傷者無法迅速自衛，慶幸傷者沒永久傷勢和重大精神創傷。游官採納13年監禁為搶劫罪的量刑起點，另以8年為傷人罪的起點，兩罪同期執行，次被告總刑期13年。

控方案情稱，2018年9月21日早上，兩名珠寶公司職員攜着載有現金和銀行支票的背包，行經鶴園東街與紅磡道交界時，遭劫匪用刀從後斬傷腳部並搶去款項。有同黨駕駛一輛早前被竊取的私家車接載，劫匪換衣服後轉乘港鐵逃走。警方從行兇長刀和車上檢出次被告指模。

【案件編號：HCCC 131/21、149/23】

相關字詞﹕高等法院 南亞裔 囚犯死亡 搶劫

上 / 下一篇新聞

10食肆點餐App蒐顧客資料促銷 追蹤交易紀錄位置喜好 吉野家元氣等7間預設同意
10食肆點餐App蒐顧客資料促銷 追蹤交易紀錄位置喜好 吉野家元氣等7間預設同意
公署：泄資料157宗增五成 41%涉黑客入侵
公署：泄資料157宗增五成 41%涉黑客入侵
中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢
中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢
23條立法今啟諮詢 料未有藍紙草案
23條立法今啟諮詢 料未有藍紙草案
指控獸醫院 未予回應 《東張西望》遭通訊局警告
指控獸醫院 未予回應 《東張西望》遭通訊局警告
欠領展1020萬未兌諾交租 凱施餅店遭清盤
欠領展1020萬未兌諾交租 凱施餅店遭清盤
內地香港民商事判決互認生效 未涵清盤案件
內地香港民商事判決互認生效 未涵清盤案件
張：同信念否 也要遵黎指示 編採自主言論自由 「不包括對老闆說不」
張：同信念否 也要遵黎指示 編採自主言論自由 「不包括對老闆說不」
辯稱一向谷遊行 張：2014巨變有目共睹
辯稱一向谷遊行 張：2014巨變有目共睹
旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業
旅遊策略會首召開 研提速提質拓旅業
8警棄自辯 4．30結案陳辭
8警棄自辯 4．30結案陳辭
電表房爆炸 工人拋飛 兩人燒傷穩定 間隔牆裂開
電表房爆炸 工人拋飛 兩人燒傷穩定 間隔牆裂開
教學助理涉多次與15歲女生性交
教學助理涉多次與15歲女生性交
準備美斯表演賽 大球場棚工失足骨折
準備美斯表演賽 大球場棚工失足骨折
曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小
曾吃麵包 兩歲童疑鯁死 醫生：兩歲吃包無問題 應注意大小
黃大仙祠「頭炷香」料吸逾5萬人倍增
黃大仙祠「頭炷香」料吸逾5萬人倍增
人工島爭取明年填海 甯漢豪：不走回頭路
人工島爭取明年填海 甯漢豪：不走回頭路
Tesla剷過路處4傷 女童骨折
Tesla剷過路處4傷 女童骨折
灣區熱搜：廣州西關尋獲顧嘉煇故居 荔灣涌邊百年大宅 姊顧媚回憶錄印證
灣區熱搜：廣州西關尋獲顧嘉煇故居 荔灣涌邊百年大宅 姊顧媚回憶錄印證
灣區熱搜：黃霑舊宅亦不遠 現為幼園
灣區熱搜：黃霑舊宅亦不遠 現為幼園
灣區手記：全運時間 ／文：尚東美
灣區手記：全運時間 ／文：尚東美
【Emily】故宮展8寶 迎「龍」曆新年 開小紅書微信號 盼吸灣區年輕人
【Emily】故宮展8寶 迎「龍」曆新年 開小紅書微信號 盼吸灣區年輕人
【Emily】沙角街首個對角過路處 今髹線明啓用
【Emily】沙角街首個對角過路處 今髹線明啓用
【Emily】「可持續航空燃油聯盟」成立 為期3年 最快年底交政策建議
【Emily】「可持續航空燃油聯盟」成立 為期3年 最快年底交政策建議
【Emily】教大伙民安隊 加強學生紀律領導抗逆力
【Emily】教大伙民安隊 加強學生紀律領導抗逆力
【Emily】彩興路過渡房 重用宋皇臺項目組件
【Emily】彩興路過渡房 重用宋皇臺項目組件