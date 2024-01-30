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欠領展1020萬未兌諾交租 凱施餅店遭清盤

【明報專訊】成立於1980年代的凱施餅店，其經營公司近期遭債權人領展入稟呈請清盤。高等法官昨表示，凱施目前拖欠領展約1020萬元，沒兌現承諾交租，加上潛在投資計劃至今沒具體進展，遂頒下清盤令。部分凱施分店昨日拉起大閘，有顧客「摸門釘」。

凱施冀押後一個月 稱投資者需內地調資

高院2023年11月要求經營凱施餅店的凱施食品有限公司向債權人領展繳付170萬元租金，否則清盤。領展一方昨甫開庭表示，尚未收到凱施支付170萬元，另一筆500萬元款項亦未歸還。領展一方稱，凱施曾透露有投資者打算注資1600萬至1900萬元，但沒提供投資合約和實際的債務重組方案，故要求頒下清盤令。

凱施一方回應稱，由於談判進展延誤，希望法庭押後案件一個月，以待和第三方投資者溝通。凱施代表稱，上周日收到潛在投資者開出兩張遠期支票，支票上的600萬元分別於2月8日和16日兌現；該投資者需時從內地調動資金，未能即時向凱施注資。凱施一方願意交還3間領展舖位，希望繼續和領展談判。

官：上次已表明欠租即清盤 毋須押後

法官陳靜芬表示，上次聆訊已清楚表明，若凱施仍欠租170萬元，將即時頒令清盤。法官又稱，凱施目前拖欠領展約1020萬元，亦未能提供令人滿意的債務重組方案；除了領展，清盤呈請獲得另一債權人支持，法庭看不到有需要押後，頒令將凱施清盤。

翻查資料，凱施餐廳於1980年成立，由老闆蕭偉堅五兄弟姊妹創辦，原本經營餐廳業務，1990年代轉型餅店，專營麵包及西餅等。蕭偉堅曾因在招聘運輸司機時，開出提供午膳及員工宿舍等條件，被譽為「良心老闆」。2023年1月，警方以涉嫌詐騙拘捕兩人，他們向財務公司訛稱4個物業只曾按揭一次，獲按揭1000萬元，據悉被捕者為蕭偉堅及妻子元雪全。

【案件編號：HCCC 131/21、149/23】

相關字詞﹕清盤 凱施餅店 高等法院

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