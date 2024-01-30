指控獸醫院 未予回應 《東張西望》遭通訊局警告

未小心處理損聲譽內容 違電視守則

涉事一集《東張西望》於2022年10月30日晚上7時半至8時播出，通訊局接獲投訴，有環節就一家動物醫療中心做出多項失實、誤導及具誹謗成分的指稱，內容嚴重損害該中心聲譽，以及在播放前無任何機會讓該中心就涉事內容回應。

多屬狗主個人意見局有誤導之嫌

節目中，不少言論是狗主不滿該獸醫對醫療程序的解釋而表達的個人意見及批評、涉事中心對其寵物犬的診斷，以及質疑該中心無解釋手術所涉風險等。

通訊局考慮個案的相關資料，包括無綫的陳述，認為該環節的其中一段言論，確實會誤導觀眾以為該中心醫療服務普遍收費高昂，對該中心構成不公，無綫未能採取合理措施確保公正陳述相關事實。

播放前醫院不知具體指控

該局又稱，該中心在節目播放前，未清楚知悉針對該獸醫或該中心的具體批評，儘管曾向無綫表達關注，無綫並沒給該中心任何機會進一步回應或澄清，通訊局認為就節目內容的公平性及回應的權利之投訴成立。