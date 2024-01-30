23條立法今啟諮詢 料未有藍紙草案

政府又稱，行政會議今日不舉行會議。據悉，當局昨向行會成員簡報諮詢要點。綜合消息人士，當局今日只會公布諮詢文件，不會公布外界預期的藍紙草案，而公眾諮詢期「唔會好長」。

諮詢期「唔會好長」 立會臨時加插議程

政府早前向立法會提交立法議程，包括在今年上半年或下半年向立法會提交「維護國家安全條例草案」（Safeguarding National Security Bill）。

另外，政府昨向公務員發電郵，稱若有市民就23條提出意見，可建議市民傳往保安局新設的電郵地址，若市民堅持要發表意見，前線公務員可抄下意見代轉交保安局。

保安局新設電郵供提意見

基本法23條規定，香港特區應自行立法禁止叛國、反裂國家、煽動叛亂、顛覆、竊取國家機密，禁止外國政治性組織在港進行政治活動，禁止香港政治性組織與外國政治性組織建立聯繫。2020年人大常委會制訂及實施《港區國安法》，包含分裂國家、顛覆、恐怖活動及勾結外國勢力罪。

港府2002至2003年曾推動23條本地立法，主要修訂《刑事罪行條例》、《官方機密條例》及《社團條例》。當局2002年9月啟動3個月公眾諮詢，其間政府沒採用無既定立場的「白紙」諮詢，而是採用藍紙草案諮詢；再隔約兩個月，政府2003年2月向立法會提交《國家安全（立法條文）條例草案》。草案當時引起反彈，2003年7月1日大批市民參與七一遊行，其後政府撤回立法。