中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢

【明報專訊】政府去年12月推出「3層應急機制」，中學可轉介有嚴重精神健康問題學生予醫管局精神科並可獲優先處理。機制原定為期兩個月，明天結束，政府昨宣布延長至今年12月31日。單計今年首半個月，醫管局精神科循機制接獲20宗校長轉介個案，精神健康諮詢委員會主席林正財認為較上月呈升勢，今年中將檢視需否續延長機制，籲學校同步做好預防、識別和情緒支援工作。
醫管局昨回覆，去年12月1日至1月15日期間，醫管局精神科透過機制接獲50宗校長轉介個案及46宗校長電話查詢。按醫管局早前稱上月接獲30宗校長轉介個案，意味單計今年首半個月，已有20宗校長轉介個案。
教育局昨回覆，截至昨日接獲49宗需「校外支援」的學校求助個案，已轉介學生予社署「校外支援網絡隊伍」跟進。局方又稱，聽取業界意見和檢視後，政府決定延長機制至今年12月31日，會繼續密切留意機制運作情况。
年中再議續延否 難料公開試時會否惡化
林正財昨向本報說，該會建議政府延長機制，雖然近來學童自殺個案有下降趨勢，但不代表學生精神健康沒問題，機制有「包底作用」，讓學界等持份者更安心。至於今年首半個月已有20宗轉介個案，林形容個案呈升勢，關注公開試將至，難料到時求助個案會否增加。
指機制守尾門 專家：釋放教師空間更有效
林正財又稱，諮委會暫擬今年中檢視機制需否再延長，強調學校也要做好預防、識別和支援情緒受困學生。他認為長達一年的機制未必使社會移風易俗，「使學校擁抱精神健康、不止追求成績，我猜這在一兩年時間有機會做得到，但你要每個家庭都健康、有良好關係，我猜未必做到，因為個人問題永遠複雜過機構問題」。
港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝昨向本報表示，機制有「守尾門」作用，惟約七成自殺學生不曾求診，他認為釋放教師空間更有效，讓他們有足夠時間處理學生精神健康問題，「現在要防止無事的人變有事，而最熟學生的不是醫生，是老師，更重要是如何做好這支援網」。去年末學生自殺個案增加，被問會否期望今年延長機制下相關個案可減少，他稱「如果個案減少，我都不覺得是因為這（延長機制）」，又稱「不要做煙幕，不應延長機制但同時不做改革」。
津中議會倡分析學生何時較需支援
津貼中學議會主席李伊瑩歡迎機制延長，建議政府蒐集數據並分析，了解哪些月份或時間學生尤其需要情緒支援，再檢討需否繼續延長。
教育局昨日致函全港中學宣布延長機制，又稱今起至3月為回學校舉辦40多場培訓課程和工作坊。