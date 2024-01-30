中學3層應急機制延至年底 上半月20宗校長轉介 林正財關注呈升勢

醫管局昨回覆，去年12月1日至1月15日期間，醫管局精神科透過機制接獲50宗校長轉介個案及46宗校長電話查詢。按醫管局早前稱上月接獲30宗校長轉介個案，意味單計今年首半個月，已有20宗校長轉介個案。

教育局昨回覆，截至昨日接獲49宗需「校外支援」的學校求助個案，已轉介學生予社署「校外支援網絡隊伍」跟進。局方又稱，聽取業界意見和檢視後，政府決定延長機制至今年12月31日，會繼續密切留意機制運作情况。

年中再議續延否 難料公開試時會否惡化

林正財昨向本報說，該會建議政府延長機制，雖然近來學童自殺個案有下降趨勢，但不代表學生精神健康沒問題，機制有「包底作用」，讓學界等持份者更安心。至於今年首半個月已有20宗轉介個案，林形容個案呈升勢，關注公開試將至，難料到時求助個案會否增加。

指機制守尾門 專家：釋放教師空間更有效

林正財又稱，諮委會暫擬今年中檢視機制需否再延長，強調學校也要做好預防、識別和支援情緒受困學生。他認為長達一年的機制未必使社會移風易俗，「使學校擁抱精神健康、不止追求成績，我猜這在一兩年時間有機會做得到，但你要每個家庭都健康、有良好關係，我猜未必做到，因為個人問題永遠複雜過機構問題」。

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝昨向本報表示，機制有「守尾門」作用，惟約七成自殺學生不曾求診，他認為釋放教師空間更有效，讓他們有足夠時間處理學生精神健康問題，「現在要防止無事的人變有事，而最熟學生的不是醫生，是老師，更重要是如何做好這支援網」。去年末學生自殺個案增加，被問會否期望今年延長機制下相關個案可減少，他稱「如果個案減少，我都不覺得是因為這（延長機制）」，又稱「不要做煙幕，不應延長機制但同時不做改革」。

津中議會倡分析學生何時較需支援

津貼中學議會主席李伊瑩歡迎機制延長，建議政府蒐集數據並分析，了解哪些月份或時間學生尤其需要情緒支援，再檢討需否繼續延長。

教育局昨日致函全港中學宣布延長機制，又稱今起至3月為回學校舉辦40多場培訓課程和工作坊。