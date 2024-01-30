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公署：泄資料157宗增五成 41%涉黑客入侵

【明報專訊】私隱公署去年錄得157宗資料外泄事故通報，見歷年新高，較前年增50%，其中48宗來自公營機構；有64宗（41%）涉及黑客入侵，較前年29宗增1.2倍。私隱專員鍾麗玲解釋，由於去年發生兩宗較大型資料外泄事故，加上署方宣傳及教育工作，令機構和企業警覺提高，一旦發生事故會第一時間通報。此外，去年資料外泄事故中，有23宗涉及即時通訊媒體被黑客騎劫，逾1600名用戶受影響。

公營機構48宗外泄

公署昨發表2023年工作報告，去年共接獲3582宗投訴，較前年減少6.9%，主要因涉及「起底」個案減少57%所致。署方去年處理756宗起底個案，其中涉「金錢糾紛」及「家人及感情糾紛」分別佔43%和20%，涉「政見糾紛」只佔2%。鍾麗玲認為這與社會氣氛整體較平和、執法有成效及具阻嚇力有關。

起底投訴少逾半 2%涉政見

公署去年向23個平台發出378個停止披露通知，涉及逾萬個起底信息，遵從率逾95%，成功移除117個用作起底的頻道。鍾麗玲稱會繼續跟進餘下5%未遵從通知移除信息情况，考慮發警告信及向海外相關機構表達。前年有消息稱，公署要求通訊平台Telegram刪除起底信息不果，研究首度引用私隱條例停止或限制市民使用相關平台。鍾形容現時打擊起底工作有成效，網上起底信息大減八成，不認為需採取更嚴厲或影響整個頻道的工作。

去年發生的兩宗大型資料外泄事故，包括數碼港電腦系統於8月遭黑客入侵，導致逾400GB資料在「暗網」被公開。公署稱同月接獲通報後，已根據既定程序展開調查，截至昨日向數碼港4次查詢，獲回覆3次；據署方了解，數碼港已委託網絡安全顧問公司撰寫獨立調查報告，署方仍待相關報告後評估。

另一宗大型事故為消委會電腦系統去年9月遭黑客入侵7小時，包括《選擇》月刊8000名曾提供信用卡資料的訂戶受影響。公署稱，同月接獲通報後隨即啟動調查，截至昨日已向消委會3次查詢，獲回覆5次，現正等候已申請延期的消委會進一步提交資料。

修訂《個人資料（私隱）條例》方面，鍾稱初步已有具體修訂方向，包括引入強制通報、提高罰則、直接規管資料處理者、要求機構設立資料保留政策等，正研究強制通報門檻、時限及罰則，將參考內地及海外相關條例，有具體建議後會諮詢立法會。

相關字詞﹕私隱條例 黑客入侵 起底 資料外泄 個人資料私隱專員公署

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