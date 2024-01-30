10食肆點餐App蒐顧客資料促銷 追蹤交易紀錄位置喜好 吉野家元氣等7間預設同意

星巴克三哥落單須註冊

大家樂大快活訪客仍蒐

私隱公署去年11月至本月派員走訪60間本地食肆，測試提供電子點餐時蒐集及使用顧客個人資料情况。在10間提供手機App的食肆中，星巴克及譚仔三哥米線等4間食肆均要求顧客註冊帳戶才能用App點餐。雖然其中6間接受顧客以訪客身分用App點餐，惟大家樂及大快活等4間食肆在顧客以訪客身分結帳時，仍會蒐集其個人資料。

另外50間提供二維碼點餐服務的食肆，有4間要求顧客在點餐或結帳前自行選擇提供電話及／或電郵；其中「KiKi麵店」蒐集顧客手機號碼及提供點餐服務前，未有說明蒐集資料目的及用途。公署經書面查詢後，引述該食肆稱剛完成系統更新，並已取消顧客電子點餐時蒐集個人資料。

私隱專員稱暫毋須修例

籲食肆先說明用途目的

被問及需否規管電子點餐蒐集個人資料，私隱專員鍾麗玲稱，現時在6項保障資料原則中，已規管資料蒐集、處理、使用和銷毁，暫毋須引入其他法例。

公署提醒顧客應考慮需否下載程式並開立帳戶堂食點餐，而即使以訪客身分點餐，仍須考慮所需資料類別是否必須。以二維碼點餐時若遇到蒐集資料，應先了解可否在不提供資料或僅提供所需最少資料，掃碼前亦要留意二維碼有否被竄改。公署稱上述60間食肆均有提供非電子方式點餐。

公署建議食肆向顧客提供不涉及蒐集個人資料的點餐方式；若提供二維碼點餐，應考慮有否實際需要蒐集資料，若蒐集資料，需提供聲明說明目的和用途，亦應容許以訪客身分用App點餐，按實際需要不蒐集或蒐集最少資料。

星巴克：作會員認證 可選不收推廣

星巴克回覆，目前App內置設定為同意收取最新推廣活動信息，若客人不想收到，可選擇「不收取」選項；而基於保安理由，蒐集姓名及電話或電郵等是用戶成為會員的認證步驟，亦讓公司透過電郵或App定期提供推廣信息、專屬優惠或重設密碼等，強調一直非常重視顧客個人私隱，有定期刪除過時及不必要資料，並會定期檢討公署建議。

元氣壽司稱，不論經App或桌上二維碼點餐，顧客堂食點餐均毋須註冊做會員，若會員希望選購會員特選餐目或特別折扣，亦可自由選擇以會員身分登入，強調一直非常重視顧客個人私隱。其餘8間食肆截稿前未回覆查詢。

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