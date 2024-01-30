灣區熱搜：廣州西關尋獲顧嘉煇故居 荔灣涌邊百年大宅 姊顧媚回憶錄印證

明報記者 林迎

旅遊局前官員憑回憶錄線索發現

顧嘉煇1931年生於廣州，1950年舉家遷往香港，2023年1月在加拿大逝世。據《廣州日報》報道，發現顧嘉煇故居的是一名熱心本地文化的退休公務員梁東，他曾任荔灣區商業局（旅遊局）副局長，在職時一直想尋找港澳名人故居開發為旅遊產品。他長期蒐集各類歷史資料，惟對顧嘉煇故居一直未有線索。梁東直至近年找到顧嘉煇姊姊顧媚2006年在香港出版的回憶錄《從破曉到黃昏》，當中提到：「我們搬入一幢三層樓高的花園洋房，坐落在西關昌華街的高級住宅區，是當時的政要人物才能入住的。」「我家與荔枝灣河畔相隔着一道鐵絲網，我和弟弟們有時與同學到河邊捉蝦玩耍，常見到日軍在河中洗澡。」

顧媚原名顧嘉瀰，是五六十年代香港歌手，曾演唱顧嘉煇作曲的《不了情》，後出演電影《小雲雀》成名。她在回憶錄中寫道，1998年黃霑、顧嘉煇在廣州舉行「煇黃廣州演唱會」，「結束後翌日（即1998年7月19日），我與嘉煇夫婦到西關荔枝灣去尋訪故居，那裏已面貌全非，兒時住過的那幢花園洋房依然存在，但已殘缺不堪；外牆四周都寫滿了大個『拆』字，從前在屋後的那段河水已乾涸，鋪成路面了，我們很慶幸來得及時，若遲些來恐怕已給拆掉了。」

梁東據此在昌華街附近找尋，發現位於多寶路與荔枝灣涌交界的時敏橋旁的「多寶南橫40號」，門口景觀與顧媚書中照片一致，他因而認定這裏就是顧嘉煇故居，正在聯絡顧家家人確認。而荔枝灣涌過去因水質惡化，1985年被覆蓋為道路，直至2010年廣州亞運前「揭蓋復涌」，亦與書中描述相符。

劏成多戶有人住 當局知悉事件

1941年，顧嘉煇父親顧淡明被汪偽政府拉攏，出任廣東省宣傳處長，一家獲安排入住當時官員聚居的昌華苑，至1945年日本戰敗後離開，這意味着顧家當年未必擁有產權。而大宅幾經轉手、分割，目前1樓和3樓由荔灣區住房和建設局委託廣州西關住房租賃發展投資有限公司代管，但其餘單位另屬他人或公司擁有。

本報記者到現場時，「多寶南橫40號」門口停着車輛，上方曬着臘腸；側門外還寫有「拆」字，裏面被劏成多個單位，二樓走廊地面還保留舊式階磚，鑄鐵窗花已十分陳舊，通往三樓的樓梯被一扇鐵門阻擋，無法再上去。房屋未有掛上歷史建築或傳統風貌建築的牌子，正門貼有《關於昌華大街歷史文化街區保護活化利用項目施工的公示》，稱將對其外立面做保護施工。梁東稱，附近有幾座建築都被列入區級文物保護單位或評為市級歷史建築，他已向當局提出保護顧嘉煇故居的建議，目前荔灣區有關部門已了解事件。