【Emily】隔5年再戰維園年宵 皇仁仔同舊生兵分兩路

【明報專訊】龍年就到，今年維園年宵有乾貨及快餐檔回歸，向來有參與維園年宵嘅皇仁書院（QC）學生將時隔5年再擺檔，售賣富有學校特色嘅產品。早幾年錯過參與年宵嘅舊生亦自資參加，要維持擺檔傳統，當中仲有已到外國升學嘅舊生回港幫手。皇仁仔檔口雖然「鬧雙胞」打對台，但佢哋都話對年宵人流有信心，相信產品可以全數售出，而最重要係可以齊齊一圓「年宵夢」。