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【Emily】隔5年再戰維園年宵 皇仁仔同舊生兵分兩路

【明報專訊】龍年就到，今年維園年宵有乾貨及快餐檔回歸，向來有參與維園年宵嘅皇仁書院（QC）學生將時隔5年再擺檔，售賣富有學校特色嘅產品。早幾年錯過參與年宵嘅舊生亦自資參加，要維持擺檔傳統，當中仲有已到外國升學嘅舊生回港幫手。皇仁仔檔口雖然「鬧雙胞」打對台，但佢哋都話對年宵人流有信心，相信產品可以全數售出，而最重要係可以齊齊一圓「年宵夢」。

前幾年錯過參與 校友今憑「傻勁」開檔

對人流有信心 料產品賣得晒

11名於2019至2021年畢業嘅QC仔投得194號檔，命名為「人際關係有限公司」，售賣慵懶風設計嘅布袋和電腦袋等，以提醒港人適時休息。皇仁舊生會機構傳訊部副召集人容志恆話，召集舊生參加有困難，但因為「少少傻勁，加上幾分熱誠」，以及「皇仁兄弟情」，令佢哋決定堅持落去，包括有身處外國嘅舊生特登回港，分身不暇嘅亦會幫手採購等。

現屆學生方面，今年由36名中二至中五學生接手任務，投得120號攤檔，命名為「高士威龍120號」，象徵校址高士威道120號及龍年。產品包括布袋、大桔公仔、鎖匙扣等，全部設計由同學一手包辦。

年宵籌委會主席、就讀中五嘅曹志剛話，港人北上消費熱潮持續，消費意欲較低，所以設計更大眾化同多元化，例如以桔同龍做主角，希望吸引市民購買，銷售對象並非只有皇仁生。佢話每樣產品會準備200至300件貨，期望可以賣晒佢。

相關字詞﹕維園年宵 年宵 皇仁書院舊生會 皇仁書院

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