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港聞二

兼善里重建 逾九成業主同意收購

【明報專訊】市建局於2021年9月啟動深水埗兼善里/福華街發展項目（簡稱「兼善里項目」），涉830多個業權，市建局行政總監韋志成昨稱，截至本月初有逾九成業主接受收購建議，部分住宅業主收到現金補償後，已購買私人住宅單位作新居所；另有業主選擇「樓換樓」，當中兩人選擇落成7年的啟德煥然壹居現樓項目，市建局為相關單位免費翻新。至於獲編配公屋的合資格長者租戶，市建局會為其單位配置合適家具和長者友善設施，改善居住環境。

韋志成發表網誌稱，兼善里830多個業權中，近四成為自住物業業主、逾半為出租住宅業主，當中不少被改建為劏房，令需安置和搬遷的租戶達1200多個，商戶亦有百多家。他說，市建局貫徹「以人為先」理念，主動提供支援，協助安置及搬遷。

有業主「樓換樓」 市建局免費翻新

已接受收購方案的合資格業主中，有兩人選擇煥然壹居現樓單位「樓換樓」。韋志成稱，由於單位長期無人住，部分位置出現細微裂紋，雖不影響使用，但與剛落成時有明顯落差。市建局免費翻新兩個單位，包括更換房間及廚廁木門、重髹天花油漆、重鋪木地板和地腳線、修補牆身裂紋及露台地磚等，一系列翻新工程已於本月初完工，並由業主驗收。

其中一名選擇煥然壹居「樓換樓」單位的業主劉小姐稱，現居單位樓齡逾50年，樓宇公用地方日久失修，牆身和天花有不同程度石屎剝落和鋼筋外露；單位更因外牆滲漏，天花多處批盪剝落，甚至出現裂縫，她與家人一直期待改善居住環境。

兼善里項目有不少劏房，當中逾兩成是60歲或以上長者。在現行安置政策下，合資格住宅租戶可獲派公屋單位，然而屬於「清水房」，未有因應長者身體狀况或特別需要而設計。

涉1200租戶 部分長者獲派公屋

韋志成稱，市建局團隊已初步識別即將獲編配公屋單位的長者租戶，正家訪和專業評估，以甄選合資格長者戶，為他們的新居度身訂做切合需要的設計和家具配置。至於在兼善里項目內營運的私營安老院舍，遷置過程相對繁複且耗時。市建局與業主完成收購安老院舍單位業權手續後，即安排專業人士視察，並與負責人商討復修方案，以及要求承辦商盡快展開工程，結果復修工程在一周內完工，對院友的影響減至最低。

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