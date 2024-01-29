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港聞

港聞二

洽美斯訪港增觀光活動 楊潤雄：助宣傳旅遊

【明報專訊】美職球會國際邁阿密本周日（2月4日）將來港舉行表演賽，阿根廷球王美斯、班主碧咸隨行。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨形容國際邁阿密來港「唔係比賽咁簡單」，當局花很多工夫推動和支持；他透露正研究邀請球會在港四處參觀及舉辦其他活動，間接宣傳香港，但雙方仍在商討細節，亦要尊重對方意願及時間安排，「冇得逼佢㗎！大家要互相尊重」。

楊潤雄昨於商台節目《政好星期天》表示，今屆政府舉辦活動不純粹從賽事角度考慮，而是思考如何吸引世界眼球、如何借此宣傳來港旅遊，「中間會唔會有文化活動可以融咗入去」。

政府計劃今年在港舉辦150項盛事。對於有立法會議員質疑部分活動只是「打卡」，稱不上「盛事」，楊潤雄稱打卡點是旅遊景點必備 ，若無打卡點或令活動受歡迎程度減低。他以情人節起展出的巨型紅心裝置為例，除打卡外亦是藝術裝置，會在多處快閃，可吸引旅客到處參觀，帶動地區經濟。

邀國際巨星開騷 未必資助

早前有議員關注當局如何吸引國際歌手來港辦演唱會，楊潤雄重申當局仍會積極爭取，但對方最終是否來港屬其商業決定。他稱會否向主辦單位提供資助，需視乎活動對港整體利益，而不少政府資助盛事項目較長遠，期望主辦單位每年都來港舉行，但演唱會可能隔數年才舉辦一次，而且主辦單位可藉此賺錢，未必需政府資助。他反問，若需資金支援演唱會，何不先資助本地歌手。

楊又提到2023/24年度有17項獲M品牌認證的項目，歷來最多，反映香港可舉辦大型體育活動，相信可同時帶動相關行業經濟。

財政司長陳茂波昨於網誌表示，政府將加強內部協調，建立有效機制確保活動順利舉行。他指副財政司長會出任有關跨部門統籌協調組的組長，小組成員包括相關政策局、部門和法定機構代表，確保盛事得到充分支援和增值，也會在不同環節適當拆牆鬆綁，將盛事的經濟和社會效益發揮最大。

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