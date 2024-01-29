18區日夜都繽紛啓動 商戶盼長期辦 上環油麻地開鑼 涵體育文藝表演

「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區昨在上環文化廣場一帶舉行，現場同時舉行「18區日夜都繽紛」啟動禮。現場所見，有售賣小食、飲品及海味等食品攤檔，亦有公仔、新年用品、衣物等乾貨攤位，有人即場手寫揮春；活動亦設青年文藝表演、新興運動體驗和傳統文化項目，吸引不少外籍人拍照。活動昨起一連兩個周日上午11時至晚上8時半舉行。

陳國基昨致辭稱，全港未來數月會陸續推出市集、藝術展覽、音樂表演等各項活動，形容是「包羅萬有、動靜皆宜」，呈現各式傳統文化及地區特色，同時引入新元素。他期望市民踴躍參加各項活動，「食盡、玩盡、買盡」18區。他與民青局長麥美娟參觀不同攤位並與檔主交談，兩人在一個攤位各花78元買了一盒朱古力。

有檔主稱本港外地客各半

售賣糖葱餅等懷舊小食的佘女士稱生意不錯，顧客以本地人為主，她本身亦有在廟街夜繽紛擺檔，希望將來舉辦更多同類活動，「如果keep（保持）住搞，（吸引力）會大啲，得一兩日未必會知道呢個位置有活動」，今日有舞獅等節目傳統文化元素。

售賣小食的石先生稱，本身在香港有3間牛肉麵店，由於拍檔的太太亦有在活動擺檔，故在主辦單位邀請下參加。他說顧客中本地人及遊客各佔一半，生意暫時不錯，但由於初時不知電壓如何，故暫時先售賣燒賣魚蛋等小食，「太趕未ready（預備）好」。

內地遊客陳小姐稱在附近「打卡」感受香港文化，經過時留意到市集，認為活動熱鬧、有吸引力。一家三口到來的杜太形容氣氛不錯，認為目前經濟較差，相信活動有助帶旺氣氛。

「生果格蘭披治」賽跑運水果

另一活動「油麻地榕樹頭節」昨在油麻地社區中心休憩花園一帶舉行，包括別開生面的街頭活動「生果格蘭披治」，參加者扮鬼扮馬在廟街狂奔，用木頭車將生果運往終點。現場設置文化藝術攤位及多個遊戲攤位，市民亦可跟導賞團參觀油麻地警署和油麻地戲院等。