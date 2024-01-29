中醫醫院不設急症 收費料明年中公布

18區中醫診所暨教研中心可轉介病人

張偉麟昨在無綫《講清講楚》表示，目前香港中醫以門診為基礎，設中醫醫院後，全港18區中醫診所暨教研中心將成為中醫醫院的「衛星診所」，兩者會有緊密協作關係。他舉例，當市民到上述區內中醫診所求醫，若中醫師認為其病症複雜或中醫醫院有很好的治療方案，可直接將病人收入中醫醫院，病人也可到上述診所覆診。

他續稱，中醫醫院非「象牙塔」，很多人可參與，屆時18區中醫診所暨教研中心醫師亦可輪轉到中醫醫院工作。他稱中醫醫院人手骨幹將以香港中醫師為主，亦會有24小時駐院西醫和西醫設施，希望中醫醫院將來成為把中西醫協作模式帶出香港以外地方的窗口。

至於醫院服務收費，張偉麟稱相信明年中會公布。被問到上述18區中醫診所現時每次資助診症收費為120元，將來中醫醫院門診是否要看齊，他說收費未定、會研究，但「原則上應該很接近」。他認為目前上述18區中醫診所需求很大，社區上普遍接受120元中醫診症包5劑藥，強調收費亦要視乎市民承擔能力，而原則上住院服務應比門診收費貴一點。