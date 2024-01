教資會辦「大學領導論壇」 講題涵「對校董會期望」

中大港大校董校長將出席 蔡若蓮演講

教資會回覆查詢時證實,明日將舉行「大學領導論壇」(University Leadership Forum),教育局長蔡若蓮將應邀出席作主題演講,教資會主席及成員將介紹各項工作。教資會續稱,各教資會資助大學的校董會和管理團隊亦獲邀參加,就高等教育界最新發展交流意見。活動閉門舉行,不設傳媒採訪。

閉門舉行 講者:料聚焦談高教樞紐

根據本報獲得論壇議程,教資會將在灣仔會展舉辦論壇,蔡若蓮及教育局常任秘書長李美嫦將發表主題演講,兩個題目是「機構管治和對校董會角色的期望」(institutional governance and expectations on the roles of council members)及「香港發展成高等教育樞紐」。據悉,教資會為落實《香港教資會資助高等教育院校的管治》的報告,2017年起每年安排簡介會給資助大學校董會成員。翻查教資會年報,2019年10月曾舉辦業界簡介會(sector-wide briefing session),年報提及活動「讓大學校董會成員了解高等教育界的整體情况和教資會角色,以助他們適當地履行職責」,當時有約90名校董會成員出席,包括大學校董會主席及校長。

一名受邀出席的資深高教界人士表示,新冠疫情前教資會定期舉辦活動,主題不一定與管治有關,相信今次也與近期兩間大學風波無直接關係,「但如果有人問及,也不奇怪」。

講者之一、行會成員鄭慕智說,據他了解,《施政報告》提出香港成為高等教育樞紐,論壇主要焦點是圍繞樞紐及大學管治上怎樣配合目標,但詳細要問教資會。身兼中大校董的工聯會鄧家彪說,不清楚論壇內容,但認為過去一年多很多人關注大學管治及大學發展,由教資會正面討論是好事。

黃玉山:校董會主席校長非老闆下屬

另一講者、曾任公開大學校長的研究資助局主席黃玉山說,不清楚論壇內容,也不評論個別大學管治個案,但說校董會及校長之間的關係不是「科學」,而是一門「藝術」,需要互相體諒和溝通。

黃玉山認為,校董會主席與校長需要合作、各司其職,校董會是大學最高管治架構,負責重大事項及財政、擴建、籌款等事宜;校長則是大學負責學術和行政的「CEO」。他說,校長也是校董會成員,架構上主席雖是校長之上,但他不會用「老闆下屬」定義兩者的關係,兩者應是合作關係。

