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教資會辦「大學領導論壇」 講題涵「對校董會期望」

【明報專訊】港大及中大近日先後發生校內管治風波；本報得悉，教資會明日（30日）將舉辦與大學管治有關的論壇，提升大學管治水平，邀請各大學校董會、校長及管理層參加，據悉港大校委會主席王沛詩、校長張翔、中大校董會主席查逸超及校長段崇智料將出席。教育局長蔡若蓮及教育局常任秘書長李美嫦將就大學管治和對校董會成員期望發表主題演講，教資會主席雷添良與多名高教界人士則就大學管治及高教界發展對談。

中大港大校董校長將出席 蔡若蓮演講

教資會回覆查詢時證實，明日將舉行「大學領導論壇」（University Leadership Forum），教育局長蔡若蓮將應邀出席作主題演講，教資會主席及成員將介紹各項工作。教資會續稱，各教資會資助大學的校董會和管理團隊亦獲邀參加，就高等教育界最新發展交流意見。活動閉門舉行，不設傳媒採訪。

閉門舉行 講者：料聚焦談高教樞紐

根據本報獲得論壇議程，教資會將在灣仔會展舉辦論壇，蔡若蓮及教育局常任秘書長李美嫦將發表主題演講，兩個題目是「機構管治和對校董會角色的期望」（institutional governance and expectations on the roles of council members）及「香港發展成高等教育樞紐」。據悉，教資會為落實《香港教資會資助高等教育院校的管治》的報告，2017年起每年安排簡介會給資助大學校董會成員。翻查教資會年報，2019年10月曾舉辦業界簡介會（sector-wide briefing session），年報提及活動「讓大學校董會成員了解高等教育界的整體情况和教資會角色，以助他們適當地履行職責」，當時有約90名校董會成員出席，包括大學校董會主席及校長。

一名受邀出席的資深高教界人士表示，新冠疫情前教資會定期舉辦活動，主題不一定與管治有關，相信今次也與近期兩間大學風波無直接關係，「但如果有人問及，也不奇怪」。

講者之一、行會成員鄭慕智說，據他了解，《施政報告》提出香港成為高等教育樞紐，論壇主要焦點是圍繞樞紐及大學管治上怎樣配合目標，但詳細要問教資會。身兼中大校董的工聯會鄧家彪說，不清楚論壇內容，但認為過去一年多很多人關注大學管治及大學發展，由教資會正面討論是好事。

黃玉山：校董會主席校長非老闆下屬

另一講者、曾任公開大學校長的研究資助局主席黃玉山說，不清楚論壇內容，也不評論個別大學管治個案，但說校董會及校長之間的關係不是「科學」，而是一門「藝術」，需要互相體諒和溝通。

黃玉山認為，校董會主席與校長需要合作、各司其職，校董會是大學最高管治架構，負責重大事項及財政、擴建、籌款等事宜；校長則是大學負責學術和行政的「CEO」。他說，校長也是校董會成員，架構上主席雖是校長之上，但他不會用「老闆下屬」定義兩者的關係，兩者應是合作關係。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港大校委會 中大校董會改組 香港大學 中文大學 教資會

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