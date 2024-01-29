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港聞

港聞二

前公民黨成員 遊德暈倒失救

【明報專訊】前公民黨新界東執委及將軍澳地區顧問彭顯圖日前於德國獨自旅遊期間意外暈倒，失救離世。其友陳奕文昨於facebook公布彭的死訊，指彭日前到多哈支持香港足球代表隊首場亞洲盃分組賽對阿聯酋隊後，獨自往德國旅遊期間暈倒失救。將軍澳民生關注組昨亦發帖稱彭曾於將軍澳從事地區工作，感謝他願意挺身服務艱困的選區，對他突然離世深感難過，並向其家人致以深切慰問。

赴多哈撐港隊 再獨遊德國

彭顯圖友人陳奕文帖文表示代表彭的家人，感謝各方好友多年以來對彭的愛護和關懷，亦感謝入境處及中國駐當地領事館幫助，指彭的家人現階段只想盡心處理後事，不接受訪問。

據彭個人facebook專頁「James Pang - 彭顯圖」，他2014至2017年活躍於將軍澳地區工作，包括曾於2015年向政府官員遞信，要求盡快興建連接尚德邨及將軍澳地鐵站的行人天橋，要求改善唐明街近富康花園長期放置垃圾問題等，同年亦有關注唐明街馬路凹陷等民生問題。

服務將軍澳多年 組織致謝

彭是本地波球迷，港隊打氣組織香港力量（The Power of Hong Kong）昨於facebook專頁表示，彭是愉園及港隊的長期支持者，亦是打氣團常客，對他逝世感十分愕然和難過，感謝多年來在看台相伴、一直以來對香港足球的支持。香港利物浦官方球迷會專頁前日亦發文向彭的家人致深切慰問，提到彭是該專頁的資深會員，積極參與球迷會觀賞賽事及同樂日踢足球活動。另外，曾效力本地老牌球會愉園的傑志球員查理史葛（Charlie Scott）昨於Instagram發布限時動態悼念彭顯圖。

入境處前日回覆本報查詢稱，接獲死者家屬求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐慕尼黑總領事館跟進，已按家屬意願提供適切意見及協助。入境處稱會繼續與彭的家屬、公署及總領事館保持聯繫，按家屬意願提供協助。

相關字詞﹕彭顯圖 亞洲盃決賽周 香港足球代表隊

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