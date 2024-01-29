院舍外勞額 新申續約分開計 免影響現護理人手 次輪新批千名額「仍未夠」

明報記者 陳柔雅

私營安老和殘疾院舍以往可經補充勞工計劃申請輸入護理員，政府去年6月推出特別計劃，准許所有類別院舍申請，另設審批機制，繞過勞顧會審批，配額上限7000人，計及現有4000個輸入護理員，冀額外輸入3000人。

首輪370間院舍遞交申請2162個輸入護理員配額，超額申請逾倍，結果不足一半院舍和申請配額獲批。第二輪同樣提供約1000個配額，社署改用分層方案處理申請後，最新數據顯示，第二輪收到479間院舍遞交2676個配額申請，涉及1772個新配額和904個續約配額，441間院舍共1893個配額獲批，涉及1004個新配額和889個續約配額，即92%院舍和七成申請配額獲批。

多工種缺人 業界促擴配額

香港安老服務協會永遠榮譽主席​李輝稱，歡迎社署聽取業界聲音後改善安排，又指反應熱烈，配額不足應付需求，促政府在第三輪審批後檢討擴大配額。她稱院舍許多工種仍缺人，有的嘗試循補充勞工計劃申請輸入清潔工、廚師但失敗，冀日後可獲批。

新家園支援外勞合約654萬

社署：網上聯繫辦活動講座

社署網頁顯示，新家園協會有限公司獲批總值654萬元合約，為特別計劃提供輸入護理員支援服務。社署回覆本報稱，去年9月委託新家園推行為期兩年先導計劃，協助外勞適應本地工作、生活和文化，提升對勞工權益、香港法規、廉潔文化等認識。社署稱先導計劃藉網上社交平台與外來護理員聯繫，提供資訊處理工作遇到的困難，藉活動建立互助網絡，亦為外勞提供教育講座。