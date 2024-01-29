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灣區熱搜：北上潮致總店生意減 「深圳不算佷平但服務較好」

【明報專訊】「現在香港愈來愈少人，只要假期延續到下周一，本周五人都走光了。」約兩個多月前，劉少秋發覺港人北上消費熱潮，「身邊的姨媽姑姐說到周末去哪裏玩，統統都是回內地，或者租車短途旅行」。他說灣仔總店目前生意仍能維持，但較新冠疫情前差了。

「疫情前以前星期五晚上7點多就沒位置，店舖開到半夜兩點，廚房都要開到兩點，現在11點多就很少客人了。」劉少秋說，疫情後港人生活習慣改變，「疫情時身邊的朋友都變廚師，而且很多習慣了兩餸三餸飯，現在很少人會吃得這麼晚」。在劉少秋看來，深圳消費也不算很低，只是相對香港便宜，「店舖租金、人工便宜了一半，但消費可能只是香港的八成，就會感覺便宜，而且內地服務是比較好」。

陳浩維亦有同感：「我上個星期和家人在香港飲茶，算是一家大酒樓，但沒有人招呼你，也沒有人收拾桌子、沒有人送餐，相比深圳感覺很明顯不同。」陳說，「我在香港給了這樣的價錢去消費，還沒有人服務；在內地便宜一點，並且有足夠的人員服務，是個開心的體驗。」陳亦同意深圳並非全部東西都比香港便宜，「但你去超級市場買生活用品、食物等，的確是便宜很多。現在也有很多香港人來內地買菜，尤其是蓮塘口岸開了，很多老人家搭兩元巴士就能過關，買完菜又搭兩元巴士回去」。

相關字詞﹕深圳 香港 消費 大牌檔 大灣區

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