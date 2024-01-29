灣區熱搜：灣仔大牌檔剷上 深圳工業區 感西邊發展「樽頸」 反向落戶坪山

明報記者 司徒聰穎

「中記港式大排檔」位於坪山工業區，還沒走近就被其鮮明港式招牌吸引，店內裝潢亦以港式霓虹燈為主，如當舖招牌、「行運酒家」、「大吉大利洋行」等。出身灣仔的中記，還特意復刻一幅「灣仔地鐵站」牆面，50多個菜式名稱貼在上面，全是經典香港味道。「香港大牌檔能坐300人左右，這邊只能坐100人左右」，劉少秋笑道，「對比香港街市，桌子都是十幾二十年前，很多都壞了，就隨便搭張木枱」，「這邊是舒適版，乾淨過頭」。

早在3年前，劉少秋便有意北闖，「我們2021年申請香港BUD企業支援計劃（香港生產力局對中小企業發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金），隔年就批准了，但由於（新冠）疫情要隔離21天，所以就延遲了實施，去年疫情結束後，兩地恢復來往，便上來深圳尋覓店舖」。

選擇落址坪山，除因遷就合伙人陳浩維的工作，也有其他考量。「我2004年就已經到深圳發展，別人一直說深圳會『一路向西』發展，我不這麼認為，我覺得那邊已經發展到了樽頸位，而坪山正在起步，很多大型公司例如中芯國際、比亞迪等都在這裏，比其他區潛力較大。」陳浩維表示，坪山交通也很便利，「現在已經有兩條地鐵線，未來兩年還會有深惠城際大鵬支線，前景值得期待」。

港開店要求清楚 內地較模糊

首次在內地開餐廳的二人遇到不少難關，「兩地政府對於開餐廳的要求區別比較大，在香港需要商業登記、申請食肆牌照等，程序比較清楚，在內地雖然都是這樣做，但裏面的條條框框相對模糊」。劉少秋稱，「例如在香港，會說明洗手盆的尺寸、數量、類型等，而在內地，只是要求你要有洗手盆，要等到執法人員過來檢查，才知道可不可行。」此外，兩地文化差異也很大，陳浩維說，「例如專業的術語，香港習慣用磅，內地習慣用斤。」劉少秋補充，「在內地做生意一定會請內地伙計，語言溝通都會有些許不一樣。」

不像港處處凍肉舖 採購成難題

為保證菜品出品，劉少秋介紹，主廚是在灣仔總店做了十幾年的廚師，「菜式也是在總店餐牌抽出一部分比較有特色的來試試，未是完整的餐牌」。不過他指出，口味方面沒有改變，「如果你說太鹹或太甜還是可以調節的，但口味其實很看個人。例如黃金蝦，香港人會覺得鹹蛋黃很香，內地有些客人喜愛，亦有些人反映『味道奇怪』」。至於食材，劉說調味醬幾乎還原香港味道，但是食物採購仍在研究，「現在是差不多天天開車去街市買肉，不像在香港，周圍都是凍肉公司，可以直接拿貨送上門。我們只找到一些手機買菜App，但質素很參差」。

對於兩地經營情况不一樣，劉少秋表示，「我們現在只是試一試，不同於香港，香港大牌檔是在熟食中心，做街坊生意，原先我也打算這樣，但這邊算是工廠區，少街客，需要做宣傳，但未準備得妥當。」陳浩維透露，之後會嘗試在美團、抖音、小紅書等平台宣傳，「我們在抖音上了一些團購，但目前粉絲只有70多個，暫時還沒見到效果」。對於未來發展，二人都希望順利，繼續開分店，「現在正在起步的階段，不過未來重心會放在內地多過香港」。