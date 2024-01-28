自XBB疫苗擴至50歲 半個月接種升逾倍 孔繁毅籲年輕壯健讓高危者先打

衛署：至前日已打6萬劑

衛生署回應稱會繼續密切留意新冠疫苗接種情况，本港現時供應的所有新冠疫苗庫存足夠應對本年度預期所需。

政府去年12月14日開展XBB疫苗第一階段接種，先讓65歲或以上長者預約打針。截至本月11日，XBB疫苗接種3.1萬劑，其後開放予年屆50歲或以上包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員預約接種，擴大免費打針群組，此後接種劑量在約兩周後增至6.6萬。

新冠續升 有重症打5劑科興

孔繁毅昨在商台節目《政經星期六》說，近期新冠確診個案持續上升，近日瑪麗醫院入住傳染病房者，有八成是新冠個案，主要為長者和長期病患者，「臨牀方面看到打了三四針，甚至5針科興疫苗的人都是重症入院，原因是其實滅活疫苗是一直以原始病毒株做抗原，變成離現時Omicron、XBB、JN.1很遠」。他預料市民在農曆新年假期有較多社交活動，呼籲盡早接種XBB疫苗。他又說，50歲以下的健康人士大多具混合免疫，感染後重症風險較低，毋須急於接種加強劑，「反而留番啲疫苗畀高危人士」。

尚至醫療集團副主席陸志聰對本報稱，XBB疫苗第二階段接種開展以來，觀察到市民打針顯著較首階段踴躍，截至前日其集團在政府疫苗接種計劃下已接種1032劑XBB疫苗，目前供應量充足，暫不需向政府申請更多疫苗。