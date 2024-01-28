陳國基赴人權會 斥少數國家抹黑

政府發言人稱，陳國基在審議期間闡述香港特區堅定促進和保障香港居民自由和權利，強調在國家《憲法》、《基本法》及國際公約適用於香港有關規定的保證下，香港市民享有合法權利和自由。他批評少數國家抹黑特區維護國家安全的工作，反駁沒有國家會對危害國安的行為袖手旁觀。

稱黎智英案獨立裁決 不應評論

對於審議期間提到正開審的壹傳媒創辦人黎智英案，陳國基嚴正指出，本港法官依法就案件獨立裁決，任何人都不應評論或干預；倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權。

聯合國人權理事會審議工作組早前於當地時間23日舉行會議，審議中國按照聯合國人權理事會普遍定期審議機制提交的第四次報告，當中包括香港特區部分。今年提出涉港建議的國家中，美國、英國、加拿大、新西蘭、捷克及澳洲呼籲廢除《港區國安法》，盧森堡、比利時、瑞士呼籲檢討或修訂國安法。

陳國基在瑞士期間到訪多個組織，包括每年發表《世界競爭力年報》的瑞士洛桑國際管理發展學院，介紹本港在疫後復常的最新情况，如推出「搶企業、搶人才」等新措施。