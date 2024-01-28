沙角逸泰街十字路口 周三起試行人斜角過路

尖沙嘴另一路口料年中試行

至於尖沙嘴加拿分道與加連威老道交界的對角過路處，林世雄預計今年中推出。運輸署將觀察數月，考慮行人及司機意見，檢討成效及需否改善設計後再考慮將來方向。

林稱，對角行人過路處步行距離較傳統長，加上路口中心不能設置行人安全島，故行人綠燈時間需較長。惟香港路口車流繁忙，故選擇試點時已研究個別路口特性包括車流、人流、過路距離和所需時間等因素，確保容許行人「打斜行」後，仍可維持足夠車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。

林世雄表示，運輸署發現尖沙嘴加拿分道與加連威老道交界及沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口，目前不少行人對角斜行，故署方評估後認為兩路口均適合試行。他說，日本東京澀谷站前十字路口是東京著名地標，香港未來也有自己的對角行人過路處，相信容許對角通行後減省行人過路時間，對分秒必爭的港人有吸引力。

林又提醒，除了試點外，本港目前如在行人過路處黃色斑馬線外斜向過馬路屬違法，提醒市民過馬路時須依照燈號，遵守交通規則。